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مستشار الرئيس للصحة: نستهدف شراكة أفريقية لتوطين صناعة جميع أنواع اللقاحات

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:26 ص
مستشار الرئيس للصحة: نستهدف شراكة أفريقية لتوطين صناعة جميع أنواع اللقاحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء في أفريقيا، جزء من الدعم المصري لدول القارة، لاسيما وأن أفريقيا لا زالت تعاني حتى الآن من عدم الحصول على نسب جيدة من لقاحات كورونا.

أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن نسبة من حصلوا على التطعيم في أفريقيا حتى أمس 17% فقط، بسبب عدم وجود إتاحة رغم وفرة الأموال، وهذا شق مهم جدا لأهمية توطين اللقاحات في أفريقيا، "تم اختيار 5 أماكن تصلح لإنتاج اللقاحات، منها جمهورية مصر العربية، ولكن نحن نريد شراكة أفريقية علمية وفنية ودوائية ولقاحية لتوطين هذه الصناعة لجميع أنواع اللقاحات".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن جميع أنواع اللقاحات موجودة في مصر، كما أن الدولة تصنع بعض اللقاحات بالتعاون مع شركة صينية على أرضها، ومصر تملك كوادر طبية ودوائية عالية المستوى تستطيع أن تعمل وتساند أفريقيا".

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل، قال: "كل مواطن في مصر سوف يكون مغطى بالتأمين الصحي الشامل تغطية شاملة، وهذه نقطة مهمة جدا وحضارية وأمنية دوائية طبية، لأن المرض يأتي فجأة، وبالتالي كل شخص يريد أن يضمن توفير خدمة طبية ودوائية، والتأمين الصحي منظومة عظيمة جدا انطلقت في بعض المحافظات وسوف يمتد على مدى السنوات المقبلة، وسوف يرضى المنتفع ومقدمي الخدمة".


عوض تاج الدين

افريقيا

المؤتمر الطبي الافريقي

مدينة الدواء

اخبار التليفزيون

اليوم السابع بلس

صحة افريقيا


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