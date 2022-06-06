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محافظ بورسعيد والأهالي يؤدون صلاة الجنازة على شقيقة اللواء أشرف عطية.. لايف وصور

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:37 م
محافظ بورسعيد والأهالي يؤدون صلاة الجنازة على شقيقة اللواء أشرف عطية.. لايف وصور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
بورسعيد - محمد عزام

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أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية، وأهالي المحافظة، صلاة الجنازة على صفاء عطية شقيقة محافظ أسوان ،وتجمع العشرات من أهالي محافظة بورسعيد، داخل المسجد قبيل الآذان لصلاة الظهر وانتظروا بعد الصلاة لتشييع جثمان شقيقة اللواء أشرف عطية ابن محافظة بورسعيد

وأعلنت محافظة أسوان، وفاة شقيقة المحافظ اليوم، بمحافظة بورسعيد، علي أن تكون صلاة الجنازة ويشيع جثمان الفقيدة من المسجد العباسي عقب صلاة الظهر

ومن المقرر أن يقام العزاء غداً الثلاثاء بمسجد المشير في قاعة السلام بالقاهرة بعد صلاة المغرب.

جانب من صلاة الجنازة
جانب من صلاة الجنازة

 

صلاة الجنازة على شقيقة محافظ أسوان
صلاة الجنازة على شقيقة محافظ أسوان

 

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة

 


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