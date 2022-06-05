إقامة معرض لتسويق منتجات الأسر المنتجة وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد

بورسعيد- محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم وإقامة معرض لتسويق منتجات الأسر المنتجة وأصحاب الصناعات الصغيرة من الشباب، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والعميد خالد كشك رئيس حى الشرق والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية والاستاذ وائل حامد رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه سيتم البدء فى تنظيم وإقامة معرض بأرض الجراج بحى الشرق، لتسويق، وعرض المنتجات الصناعية للأسر المنتجة وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الشباب، وذلك فى إطار دعم المحافظة للمشروعات والصناعات الصغيرة، وفى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار عمل المعارض التى تعرض السلع بأسعار مخفضة، وضرورة الاهتمام بتوفير الدعم اللازم لإقامة هذه المعارض فى المحافظات.

ووجه محافظ بورسعيد بأهمية الاستعداد الجيد لإقامة المعرض، وتنظيمه على أعلى مستوى، وعرض المنتجات التى تلبى احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، ومشاركة جميع الأسر المنتجة على مستوى المحافظة، مشددا على إقامة المعرض بمستوى لائق يتناسب مع التنمية التى تشهدها بورسعيد، موجها بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل والبدء، فى وضع خيمة المعرض اليوم، حيث من المقرر أن يتم افتتاح المعرض الأربعاء القادم.



اللواء الغضبان خلال مناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم وإقامة معرض لتسويق منتجات الأسر



جامن من الحضور