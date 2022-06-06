علامة تحذير لمرضى السكر تظهر عند القراءة والقيادة ورؤية الوجوه.. احذرها

كتبت فاطمة خليل

يُصاب بعض مرضى السكري باعتلال الشبكية السكري، يحدث هذا بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم التي تلحق الضرر بالجزء الخلفي من العين ويمكن أن تؤثر على الرؤية، وإذا تم اكتشاف مشكلة في عينيك مبكرًا، فإن تغييرات نمط الحياة والعلاج يمكن أن يمنعها من التفاقم، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض مرض السكرى فى العين والتي قد تظهر عند القراءة والقيادة ورؤية الوجوه، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ومرض السكري يمكن أن يؤثر على عينيك بعدة طرق، وبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري الذي، إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.

بعض الأشخاص المصابين باعتلال الشبكية السكري يمكن أن يصابوا أيضًا بالوذمة البقعية السكرية البقعة هي جزء من شبكية العين تحتاجه للقراءة والقيادة ورؤية الوجوه.

اعتلال الشبكية السكري في مراحله المبكرة لا يسبب عادة أي أعراض ملحوظة، لذلك يمكن لفحص العين اكتشافه قبل أن تفعله.

نظرًا لأن اعتلال الشبكية السكري حالة خطيرة، فمن المهم أيضًا مراقبة أي تغييرات في رؤيتك وإخضاعها لفحص طبيب العيون.

العوامات المستمرة هي علامة تحذير رئيسية والعوامات هي نقاط في رؤيتك وعادة ما تبدو سوداء أو رمادية أو أنسجة العنكبوت التي تنجرف عندما تحرك عينيك.

علامات مرض السكري سيختبر معظم الناس عوامات في رؤيتهم في مرحلة ما من حياتهم - لا سيما عندما نتقدم في العمر حيث تصبح المادة الشبيهة بالهلام في أعيننا أكثر سيولة. إذا لاحظت وجود عوامات للعين أكثر من المعتاد ، أو ظهور مفاجئ لأخرى جديدة ، أو ومضات من الضوء في العين أو ظلام على أي جانب من جوانب رؤيتك ، فيجب عليك النظر إليها على الفور لأنه في بعض الحالات يمكن أن يكون من أعراض اعتلال الشبكية السكري . عدم وضوح الرؤية يمكن أن يكون ناتجًا عن العديد من الأشياء ومن الضروري أن تقوم بفحصها.

يزيد مرض السكري من خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري حيث يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العين التي تستشعر الضوء مما قد يؤدي إلى رؤية ضبابية.

الرؤية الضبابية يمكن أن تكون أيضًا أحد أعراض مرض السكري والتي يمكن أن تختفي عندما تبدأ نسبة السكر في الدم في الانخفاض بعد التشخيص وبدء العلاج.

صعوبة الرؤية في الظلام هي علامة رئيسية ، لأن اعتلال الشبكية السكري يمكن أن يتسبب في تلف أجهزة استشعار الضوء في العين ؛ يمكن أن يؤدي إلى رؤية باهتة ، "كما لو كنت ترتدي نظارة شمسية".

أنت أكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكري إذا كنت مصابًا بمرض السكري لفترة طويلة ، أو لديك ارتفاع مستمر في مستوى السكر في الدم ، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو ارتفاع الكوليسترول.

من خلال الحفاظ على ضغط الدم ومستويات السكر ومستويات الكوليسترول منخفضة ، يمكنك المساعدة في تقليل المخاطر والتأكد من إجراء فحوصات عين منتظمة أيضًا.