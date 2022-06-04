دراسة: الأشخاص الذين يشربون القهوة يومياً أكثر صحة مقارنة بغيرهم

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن عاداتك اليومية في تناول القهوة قد تساعدك على أن تعيش حياة أطول وأكثر صحة، حتى لو أضفت السكر، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

ووفقًا لدراسة نُشرت مؤخرًا في دورية Annals of Internal Medicine، نظر باحثون من جامعة ساوثرن ميديكال في جوانزو بالصين في بيانات عن عادات القهوة والصحة لأكثر من 171 ألف مقيم في المملكة المتحدة، لم يكونوا مصابين بالسرطان أو مرض قلبي في بداية الدراسة على مدى سبع سنوات.

وأشارت الأدلة إلى أن شاربي القهوة يعيشون لفترة أطول - كان الباحثون في الصين يهدفون إلى اختبار ما إذا كان ذلك صحيحًا حتى عندما يضيف الناس السكر إلى مشروباتهم اليومية.

ووجدوا أن الأشخاص الذين يشربون القهوة غير المحلاة بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة خلال الدراسة بنسبة 16-21٪ مقارنة بأقرانهم الذين لم يشربوا القهوة.

ووفقًا للبيانات، كان المشاركون في الدراسة الذين شربوا ما بين كوب إلى أربعة أكواب من القهوة المحلاة قليلاً يوميًا أقل عرضة للوفاة بنسبة 29-31٪ أثناء الدراسة.

وجد الباحثون أن النتائج كانت أقل وضوحًا بالنسبة للمشاركين الذين استخدموا المحليات الاصطناعية، والتي شهدت نتائج مختلطة مماثلة في الأبحاث السابقة.

وبحسب بعض الخبراء والأدلة أن هذه المنتجات يمكن أن تكون مقايضة آمنة وصحية للسكر، وفقًا لمايو كلينك، بينما يثير البعض الآخر مخاوف بشأن الارتباطات المحتملة بالسرطان أو قضايا الصحة المتعلقة بمعدل حرق الدهون.

القهوة لها فوائد قائمة على الأدلة للصحة العقلية والجسدية، مع القليل من الآثار الجانبية ولكن يجب شربها باعتدال.

تشير الدراسات السابقة إلى أن من يشربون القهوة يعيشون لفترة أطول لأن لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسرطان وداء السكري.

يمكن أن يزيد الكافيين أيضًا من التركيز العقلي ويفيد أيضًا صحة الدماغ ، خاصة مع تقدمنا ​​في العمر ، ويبدو أنه مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون يرتبط المشروب أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب والانتحار.

يمكنك تناول الكثير من الكافيين، حيث يمكن أن تسبب الجرعات التي تزيد عن 400 ملليجرام من الكافيين (أكثر من أربعة إلى خمسة فناجين من القهوة) آثارًا جانبية طفيفة مثل القلق والتوتر وسرعة ضربات القلب والتعرق.

وفي الحالات القصوى ، يمكن أن يتسبب الكافيين المركز في حدوث مشكلات خطيرة تبدأ من حوالي 1200 ملليجرام، على الرغم من أنه يجب عليك شرب أكثر من 12 كوبًا من القهوة حتى يحدث ذلك.

وحدثت جرعات زائدة خطيرة ومميتة من الكافيين من ما يعادل أكثر من 50 كوبًا من القهوة في جرعة واحدة مركزة من مسحوق الكافيين.

ولكن بالنسبة لمن يشرب القهوة العادية، فإن تناول ما يصل إلى خمسة أكواب من القهوة موزعة على مدار اليوم، فمن غير المرجح أن تؤدي هذه العادة إلى أي آثار جانبية كبيرة.

بالإضافة إلى الكافيين، تحتوي القهوة على عدد كبير من المركبات الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحتك، بما في ذلك البوليفينول ، الذي تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يقلل الالتهاب، ويحسن بكتيريا الأمعاء، ويعزز التمثيل الغذائي، ويقلل من نسبة السكر في الدم.