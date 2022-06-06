دعم منظومة الصحة فى البحيرة بـ 14سيارة إسعاف جديدة ضمن حياة كريمة.. صور

البحيرة – فريق المحافظات

شهد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة، إصطفاف عدد من سيارات الإسعاف الجديدة والمجهزة الخاصة بدعم منظومة الصحة ومرفق الإسعاف ومواجهة الأزمات بالمحافظة، ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أهمية مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة هى مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأضاف محافظ البحيرة، أن سيارات الإسعاف الجديدة ذات المواصفات الفنية الكبيرة والمجهزة على أعلى مستوى ستسهم فى الوصول لكافة نقاط الإسعاف بالمراكز والقرى لتقديم خدماتها للمواطنين. وتلك السيارات عبارة عن 14 سيارة إسعاف جديدة ومجهزة بتكنولوجيا عالية، والمخصصة للتمركز بعدد 14 نقطة إسعاف (12 نقطة إسعاف إنشاء جديد - 2 نقطة إسعاف تم تطويرها)، موزعين على عدد من القرى بمركزى دمنهور وأبو حمص.

يذكر أن السيارة مكونة من جهاز تنفس صناعى، جهاز صدمات، جهاز لسحب الإفرازات، جهاز استنشاق بخار لعلاج الأمراض التنفسية ونوبات الربو، جهاز مراقبة المريض لقياس العلامات الحيوية حيث يقوم الجهاز بمراقبة النبض وقياس ضغط الدم وأيضاً يقيس درجة الحرارة ونسبة السكر في الدم ونسبة الأكسجين فى الدم ويستخرج إشارات الدماغ، كما تشمل السيارة جهاز لرسم القلب وحقيبة جبائر لعلاج الكسور.

وأكد محافظ البحيرة، أن سيارات الإسعاف الجديدة ستعمل على تدعيم القرى المحرومة بنقاط الإسعاف الجديدة والتي تم تطويرها بمبادرة حياة كريمة مما سيسهم في توفير رعاية صحية للمواطنين فى تلك القرى، كما وجه بضرورة إختيار أكفء العناصر للعمل على تلك السيارات مع تدريبها التدريب الأمثل لضمان تقديم الخدمة بشكل متكامل وبجودة عالية للمواطنين.

كما أشاد اللواء المحافظ بأداء رجال الإسعاف، وما يبذلوه من جهود كبيرة لتوفير خدمة طبية عاجلة فى الحالات الطارئة، وكذا مشاركة مرفق الإسعاف والتدخل فى جميع الأزمات مع بقية أجهزة المحافظة، مضيفاً أن جاهزية واستعداد المرفق بشكل دائم ومستمر أمر مشرف يستحق الإشادة والتقدير.



إصطفاف سيارات الإسعاف بالبحيرة (1)



إصطفاف سيارات الإسعاف بالبحيرة (2)



إصطفاف سيارات الإسعاف بالبحيرة (3)



إصطفاف سيارات الإسعاف بالبحيرة (4)



إصطفاف سيارات الإسعاف بالبحيرة (5)



إصطفاف سيارات الإسعاف بالبحيرة (6)



إصطفاف سيارات الإسعاف بالبحيرة (7)



إصطفاف سيارات الإسعاف بالبحيرة (8)



إصطفاف سيارات الإسعاف بالبحيرة (9)



إصطفاف سيارات الإسعاف بالبحيرة (10)



إصطفاف سيارات الإسعاف بالبحيرة (11)



محافظ البحيرة،يشهد إصطفاف عدد من سيارات الإسعاف الجديدة (1)



محافظ البحيرة،يشهد إصطفاف عدد من سيارات الإسعاف الجديدة (2)



محافظ البحيرة،يشهد إصطفاف عدد من سيارات الإسعاف الجديدة (3)



محافظ البحيرة،يشهد إصطفاف عدد من سيارات الإسعاف الجديدة (4)



محافظ البحيرة،يشهد إصطفاف عدد من سيارات الإسعاف الجديدة (5)



محافظ البحيرة،يشهد إصطفاف عدد من سيارات الإسعاف الجديدة (6)



محافظ البحيرة،يشهد إصطفاف عدد من سيارات الإسعاف الجديدة (7)



محافظ البحيرة،يشهد إصطفاف عدد من سيارات الإسعاف الجديدة (8)