بالأسماء.. قائمة شرف أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية العامة، والتى اعتمدها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنسبة نجاح 72%، حيث جاء ترتيب الطلاب الأوائل، واللذين حصلوا على درجة 287.5 درجة على النحو التالى..



المركز الأول الطالبة آلاء على محمد على شرارة- بمدرسة عمر محمد نعيم الإعدادية بإدارة مركز دمنهور التعليمية

المركز الأول مكرر الطالبة آية رمضان محمود محمد عباس- بمدرسة خنيزة للتعليم الأساسى بإدارة كوم حمادة التعليمية

المركز الأول مكرر الطالبة حبيبة محمد فخر الدين عبدالله - بمدرسة الكوم الأخضر الإعدادية بنات بإدارة حوش عيسى التعليمية

- المركز الأول مكرر الطالبة رزان محمود نشات محمد سالم- بمدرسة الإرشاد الرسمية لغات بإدارة كوم حمادة التعليمية

- المركز الأول مكرر الطالب عمرو جمال عبدالحى عمران- بمدرسة عبد المنعم رياض بإدارة بندر دمنهور التعليمية

- المركز الأول مكرر الطالبة علا رفعت لطفى عبدالنبى الخرادلى- بمدرسة الشهيد أحمد الغنام الإعدادية بالبكوات بإدارة حوش عيسى التعليمية.

- المركز الأول مكرر الطالبة علا على جابر محمد عبده بمدرسة المحمودية الإعدادية بنات بإدارة المحمودية التعليمية.

- المركز الأول مكرر الطالبة أروى أحمد منتصر ابو ريه- بمدرسة وافد الإعدادية بإدارة كوم حمادة التعليمية

- المركز الأول مكرر الطالبة نوران أحمد فراج محمد فراج بمدرسة أحمد سموكة الإعدادية بإدارة مركز دمنهور التعليمية

- المركز الأول مكرر الطالب أحمد محمود محمد حافظ عبدالحميد _بمدرسة عباس سيد أحمد الإعدادية بإدارة مركز كفر الدوار التعليمى.

من جانبه أعرب يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة عن تهنئته لجميع الطلاب الناجحين ولأسرهم.

كما تقدم بأصدق التهانى القلبية للطلاب الأوائل وأولياء أمورهم اللذين اتاحوا لأبنائهم المناخ المناسب لتحقيق هذه النتائج المتميزة متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق فى مرحلتهم الدراسية القادمة.

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد اعتمد نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي" الإعدادية العامة "للعام الدراسى الحالة بنسبة نجاح 72 ٪

حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 115878 طالبا وطالبة حضر منهم نجح منهم 81703 طلاب.



كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية وبلغ إجمالى عدد المتقدمين لها 4670 طالبا بنسبة نجاح ٧٩% وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 75 ٪.



وفى ذات السياق اعتمد محافظ البحيرة نتيجة إعدادية تلمذة صناعية حيث بلغ اجمالى عدد المتقدمين 120 طالبا وحضر منهم 118 وبنسبة نجاح 100%، وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع حيث بلغ عدد المتقدمين 33 طالب وحضر بنسبة 94%.