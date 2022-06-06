"حماية المستهلك" بالوادى الجديد يحرر محاضر لمخابز مخالفة في حملة بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بمركز ومدينة الخارجة، برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى عن تنفيذ حملة مكبرة اليوم الاثنين بالتنسيق والاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز البلدية بقرية المنيرة، قرية الشركه 8 وبعض المخابز البلدية داخل نطاق مدينة الخارجة الإطمئنان جودة الخبز المقدم والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والالتزام بوزن الرغيف ونظافة الادوات والإعلان عن الأسعار وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين خاصه فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدوله لدعم منظومة الخبز.

وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر منها انتاج خبز ناقص الوزن و عدم وجود لوحة إعلان ببعض المخابز وعدم وجود السجل ببعض المخابز و عدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمخابز وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمخابز و عدم تواجد رخصة مزاولة المهنة ببعض المخابز حيث تم التنبيه عليهم وتم تحرير محاضر للمخالفين وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم حفاظاً على حقوق المواطنين وصحتهم وحمايتهم ضد أى تلاعب.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى مدير المكتب ان تلك الحملات بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ وحرصاً من الدولة على ضبط الأسواق والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد، مؤكدة على أن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة يهيب بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات فى الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين وصحتهم.



جانب من الحملات



حملات على المخابز