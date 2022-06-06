توقيع الكشف على 349 حالة مرضية خلال قافلة طبية فى الوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن استكمال مهام القافلة الطبية، وتواصل عملها لليوم الثاني بمستشفى باريس المركزي، حيث جرى توقيع الكشف الطبي بالمجان على 349 حالة مرضية، خلال اليوم الأول وتستكمل القافلة عملها يومي الخميس والجمعة 9، 10 يونيو بمستشفى الفرافرة المركزي.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، أعلنت عن تنفيذ قوافل علاجية مجانية لأهالي قرية "صنعاء" جنوب مدينة الخارجة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وقال محروس، في بيان صحفي، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 236 مواطنًا ، بمقر الوحدة الصحية بقرية " صنعاء" جنوب مدينة الخارجة، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي "الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وجرى تحويل 3 حالات للمستشفيات العامة لإجراء جراحات لها.

وأضاف محروس، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

وأكد محروس، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها.



جانب من اعمال القافلة (2)