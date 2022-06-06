تعرف على علامات وأسباب فرط نشاط الغدة الدرقية

كتبت إيناس البنا

الغدة الدرقية هي غدة على شكل الفراشة تقع في قاعدة مقدمة عنقك، فرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة تنتج فيها الغدة الدرقية الكثير من هرمون التيروكسين (أكثر بكثير مما يحتاجه جسمك بالفعل).

يمكن أن تؤدي هذه الزيادة المفاجئة في إنتاج هذا الهرمون إلى فقدان الوزن غير المبرر وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية؟



وفاق لموقع " medicalnewstoday "، تشمل بعض الأسباب المرتبطة بفرط نشاط الغدة الدرقية : التقدم في العمر، والتاريخ العائلي للمرض، مرض جريفز ، وجود الكثير من ارتباط اليود، وورم الغدة النخامية غير السرطاني.

الأعراض التحذيرية لفرط نشاط الغدة الدرقية؟



تمامًا مثل أي مرض آخر، يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية أيضًا إلى ظهور بعض الأعراض. قد تشمل هذه - ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ، والتعب ، والإمساك ، وزيادة الوزن المفاجئة ، وجفاف الجلد ، وانتفاخ الوجه ، والألم ، وتورم أو تصلب المفاصل ، وسرعة ضربات القلب ، والقلق ، والرعشة ، والعصبية ، وزيادة الحساسية للحرارة ، وترقق الجلد ، صعوبة النوم أو الأرق ، الشعر الرقيق أو الهش ، فقدان الوزن بالرغم من زيادة الشهية .

كيفية إدارة فرط نشاط الغدة الدرقية مع النظام الغذائي



تجنب تناول هذه الأطعمة عندما يكون لديك فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية - الملح المعالج باليود ، والأسماك والمحار ، ومنتجات الألبان ، ومكملات اليود ، وصفار البيض ، وما إلى ذلك ، بدلاً من ذلك ، حاول تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين ب والحديد ، مثل - الحبوب الكاملة (في حالة عدم وجود حساسية) والخضروات الطازجة وخضروات البحر.

ماذا يحدث إذا تُرك فرط نشاط الغدة الدرقية دون علاج؟



يمكن أن يؤدي عدم علاج فرط نشاط الغدة الدرقية إلى العديد من الحالات الصحية المزمنة، بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية الشديد غير المعالج إلى عدم انتظام ضربات القلب ، والذي بدوره يمكن أن يتلف القلب ويؤدي إلى مشاكل مثل جلطات الدم وفشل القلب والسكتة الدماغية.