10 علامات شائعة لفرط نشاط الغدة الدرقية

كتبت فاطمة خليل

غالبًا ما تكون أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية غامضة ويصعب اكتشافها قبل إجراء اختبارات الدم، وفى هذا التقرير نتعرف على العلامات الرئيسية لفرط نشاط الغدة الدرقية، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

وفرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة تسبب إفراز الغدة الدرقية للهرمونات الزائدة، وغالبًا ما تكون أعراض هذه الحالة نتيجة لزيادة التمثيل الغذائي في الجسم، مما يتسبب في كل شيء بدءًا من فقدان الوزن وحتى التقلبات المزاجية الشديدة.

وغالبًا ما يمكن الخلط بين الأعراض العامة والأمراض الأخرى الأقل خطورة.

على الرغم من أن الغدة الدرقية ليست سوى غدة صغيرة في الرقبة، إلا أن تأثير زيادة إفراز الهرمونات على باقي الجسم يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة قد تحتاج إلى علاج.

يمكن أن يؤثر فرط نشاط الغدة الدرقية على أى شخص، لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تقول إنه أكثر شيوعًا عند النساء 10 مرات منه عند الرجال.

في البداية، قد تكون أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية غامضة ويسهل تجاهلها، لكن مخاطر ترك هذه الحالة دون علاج قد تكون قاتلة في بعض الأحيان، وهناك مجموعة واسعة من الأعراض الشائعة المرتبطة بفرط نشاط الغدة الدرقية، لكن الطريقة التي تحدث بها هذه الأعراض هي أهم شيء يجب البحث عنه.

وعلى الرغم من أن الغدة الدرقية ليست سوى غدة صغيرة في الرقبة، إلا أن تأثير زيادة إفراز الهرمونات على باقي الجسم يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة قد تحتاج إلى علاج.

الأعراض الشائعة لفرط نشاط الغدة الدرقية

بالإضافة إلى إثارة عدد من ردود الفعل العاطفية والداخلية، يمكن أن يظهر فرط نشاط الغدة الدرقية نفسها جسديًا بعدد من الطرق وفي أجزاء مختلفة من الجسم.

يمكن أن تكون الأعراض خفية وحتى تمر دون أن يلاحظها أحد لعدة أسابيع، على الرغم من أنها قد تظهر فجأة عند بعض الأشخاص وتشعر بمزيد من الشدة.

من المهم تتبع الأعراض من أجل ربطها مرة أخرى بمحفزات محددة يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كانت مرتبطة بالغدة الدرقية.

وفقًا لـ NHS ، يمكن أن يتسبب فرط نشاط الغدة الدرقية في ظهور العلامات الجسدية العشر التالية:

- تورم في الرقبة ناتج عن تضخم الغدة الدرقية

- معدل ضربات القلب غير المنتظم أو السريع بشكل غير عادي

- ارتعاش ورجفة

- الجلد الدافئ / التعرق المفرط

- راحة اليد الحمراء

- طفح جلدى مثير للحكة

- تساقط الشعر البقعي

- ترقق الشعر

- فقدان الوزن بشكل ملحوظ

- مشاكل في العين

- احمرار وجفاف ومشاكل في الرؤية

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

العصبية والقلق والتهيج

فرط النشاط - قد تجد صعوبة في البقاء ساكنًا ولديك الكثير من الطاقة العصبية

تقلب المزاج

صعوبة النوم

الشعور بالتعب طوال الوقت

الحساسية للحرارة

ضعف العضلات

الإسهال

الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد

العطش المستمر

الحكة