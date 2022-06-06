اليمن يدين بأشد العبارات التصريحات المسيئة للرسول من مسئول هندى

وكالات

أدان اليمن، بأشد العبارات التصريحات المسيئة للرسول محمد -صلى الله عليه- وسلم التى أدلى بها مسئول فى الحزب الحاكم الهندي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن وزير الخارجية المهندس هشام شرف، قوله إن إساءة متحدث الحزب الحاكم الهندى للرسول الكريم، تعد استفزازاً لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم فى مختلف أنحاء العالم، ونحو 200 مليون مسلم فى الهند.

وأشار إلى أن هذه الإساءة ستلقى بظلالها السلبية على علاقات الهند بالعالم الإسلامي، وتهديد السلم الاجتماعى فيها. مؤكدا أن هذه الإساءة لن تنال من عظمة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا من القيم والمثل التى جاء بها ودعا إليها.

واختتم وزير الخارجية تصريحه، بدعوة المجتمع الدولى إلى إدانة التصريحات التى تُثير الكراهية وتسيء للأديان والرموز الدينية.

كانت قد أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التصريحات الصادرة عن مسئول هندي، معربة عن استنكارها ورفضها للإساءة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتي- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء "وام"- رفضها الثابت لجميع الممارسات والتصرفات المنافية للقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، داعية إلى ضرورة احترام الرموز الدينية وعدم المساس بها.

كما دعت إلى التصدى لخطاب الكراهية والعنف وتعزيز المسئولية الدولية المشتركة لنشر قيم التسامح والتعايش الإنساني، ومنع أى ممارسات من شأنها تأجيج المشاعر الدينية لأتباع الديانات المختلفة.