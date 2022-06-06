اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 05:29 م
أكرم القصاص
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‎الإمارات تدين التصريحات المسيئة للرسول من مسئول هندي

الإثنين، 06 يونيو 2022 05:03 م
‎الإمارات تدين التصريحات المسيئة للرسول من مسئول هندي الإمارات
أ ش أ

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التصريحات الصادرة عن مسئول هندي، معربة عن استنكارها ورفضها للإساءة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء "وام"- رفضها الثابت لجميع الممارسات والتصرفات المنافية للقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، داعية إلى ضرورة احترام الرموز الدينية وعدم المساس بها.

كما دعت إلى التصدي لخطاب الكراهية والعنف وتعزيز المسئولية الدولية المشتركة لنشر قيم التسامح والتعايش الإنساني، ومنع أي ممارسات من شأنها تأجيج المشاعر الدينية لأتباع الديانات المختلفة.


الإمارات

الهند

وزارة الخارجية الإماراتية

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي


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