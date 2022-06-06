الولايات المتحدة تصدر مذكرة لمصادرة طائرتين للملياردير الروسى إبراموفيتش

كتب أحمد عرفة

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة لمصادرة طائرتين للملياردير الروسى رومان أبراموفيتش ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

فى وقت سابق أشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى أن الأخطاء طويلة الأمد التى ارتكبتها الدول الغربية فى السياسة الاقتصادية والعقوبات أدت إلى حدوث تضخم عالمى وزيادة الفقر ونقص الغذاء، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وجاء ذلك فى رسالة موجهة من الرئيس الروسى للمشاركين فى منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى الخامس والعشرين، وتم نشرها على موقع الكرملين اليوم الاثنين.

وجاء فى الرسالة: "ينعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى، فى وقت صعب بالنسبة للمجتمع الدولى بأسره. لقد أدت سنوات عديدة من الأخطاء التى ارتكبتها الدول الغربية فى السياسة الاقتصادية والعقوبات غير المشروعة إلى موجة من التضخم العالمى وتدمير الخدمات اللوجستية المعتادة وسلاسل الإنتاج، وإلى زيادة حادة فى الفقر ونقص الغذاء، ولكن كما يحدث دائما جنبا إلى جنب مع التحديات تنفتح الآفاق، وهذا هو السبب فى أن شعار المنتدى (عالم جديد - فرص جديدة).

وأشار بوتين إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولي.