ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى زيادة حالات العدوى الفطرية.. طرق لحماية نفسك

كتبت إيناس البنا

لا يؤدى الصيف إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمى فحسب بل يؤدى أيضًا إلى الالتهابات الفطرية، حيث يؤدى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة إلى زيادة عدد المرضى المصابين بالتهابات فطرية.

ومع ارتفاع درجة الحرارة بشكل أكبر فى الأيام المقبلة حذر الأطباء من أن العدوى الفطرية، حيث تسبب البيئة الحارة نمو الفطريات، ومن ثم ينصح الأطباء بتوخى أقصى درجات الحذر، واتباع النظافة الشخصية الجيدة وارتداء ملابس قطنية فضفاضة وطلب العلاج الفورى إذا أصيبوا بعدوى فطرية.

الالتهابات الفطرية الشائعة فى الصيف وأسبابها

يمكن رؤية الالتهابات الجلدية الفطرية فى أى مكان فى جسمك، ووفقًا للأطباء حسب موقع webmd، فإن الالتهابات الفطرية مثل السعفة، والقدم الرياضى، وفطريات أظافر القدم، وعدوى الخميرة، والطفح الجلدى فى منطقة الأعضاء التناسلية، مصدر قلق متزايد.

وتحدث الالتهابات الفطرية المعدية على القدمين (سعفة القدم ، أو قدم الرياضى)، أو فى أى مكان آخر على الجسم، حيث يمكن أن يتراكم العرق، مثل تحت الإبطين أو الثديين (سعفة الجسم).

وتظهر عدوى الفطريات الجلدية أيضًا على أظافر اليدين والقدمين، وتؤدى هذه الالتهابات إلى حكة شديدة واحمرار وانتفاخ فى المناطق المصابة.

علاج الالتهابات الفطرية

وأوصى الأطباء باستخدام الأدوية أو الكريمات أو المستحضرات التى اقترحها الطبيب لعلاج الالتهابات الفطرية، ومع ذلك، حذروا من استخدام الكريمات المحتوية على الستيرويد.

كما نصح الأطباء بإكمال دورة العلاج التى يقدمها الطبيب، وغسل الملابس والملابس الداخلية يوميًا، والحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة، واستخدام الصابون والبودرة المضادة للفطريات بعد استشارة الطبيب، وغسل اليدين لمنع انتشار العدوى من منطقة من الجسم إلى أخرى، وعدم مشاركة المناشف أو الملابس لأنها يمكن أن تنشر الفطريات، وتجنب القدم الرياضي عن طريق تغيير الجوارب كل يوم.

للوقاية من الالتهابات الفطرية..

