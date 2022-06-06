استمرار فعاليات حملة "حقك تنظمى" بمدن شمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت صحة شمال سيناء، تنفيذها الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمقرر أن تستمر حتى 9 يونيو الجاري، تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم الخدمات الطبية ، والمعلومات الإرشادية بالمجان عن كيفية تنظيم الأسرة بنطاق قرى ومراكز المحافظة .

وأعلنت الدكتورة إيناس كمال مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بشمال سيناء، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين،

وقالت أن الحملة تهدف إلى نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجميع مراكز وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية.

وأضافت أنه يتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

بدورها قامت نوادي المرأة بإدارة العريش بعمل عرض بالعرائس المتحركة عن ختان الإناث واستخدام وسائل تنظيم الأسرة ، وفى الإدارة الصحية بالشيخ زويد قامت أمل مصطفى مسئولة الإعلام بعمل ندوة عن حملة من حقك تنظمي ووسائل تنظيم الأسرة وخاصة طويلة المفعول، وتمت بمقر إدارة الشباب والرياضة بالشيخ زويد، وخلالها تم توضيح أهمية دور الرجل في مساعدة زوجته في تنظيم الأسرة.



جانب من المشاركات بالحملة



جانب من فعاليات الحملة