تواصل العمل فى تطوير العشوائيات داخل مدينة العريش بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل مجلس مدينة العريش بشمال سيناء العمل فى تطوير العشوائيات داخل المدينة، وأعلن مجلس مدينة العريش، أنه تنفيذا لمبادرة تطوير العشوائيات شرق مدينة العريش يجرى العمل فى منطقة خدمات الضاحية.



وتابع البيان، أنه فى هذا السياق، تم إزالة التعديات علي الشوارع وكذا كافة الإشغالات المقامة علي أملاك الدولة والأكشاك بدون ترخيص والمناطق المخصصة بالقرار لتوسعة الشوارع والوصول إلى المخطط والرسم والتصميم للتطوير.



وسبق وتم إطلاق إشارة البدء في العمل علي تطوير حي الضاحية كمرحلة أولى في تطوير العشوائيات من ضمن خمس مناطق بمدينة العريش لتحسين الخدمة من رصف وكهرباء بعد تشغيل شبكة المياه الجديدة، وتحسين البنية التحتية من غاز وكابلات كهرباء وشبكة المياه والصرف وبناء البلدورات وتجهيز مساحات الشوارع وتمهيدها برفع أكوام الردش والحواجز الرملية والخرسانية من الشوارع بالتنسيق مع الجهات المعنية .



وتم الانتهاء من رفع التعديات وتمهيد وفرد التربة الزلطية بالحي، وتنفيذ حملة نظافة خلف الادارة التعليمية والمطافي ومدخل جامعة العريش والشوارع المؤدية إلى المحكمة ورفع الساتر الترابي والتراكمات حتى منطقة الفيشاوي والبريد .



كما تواصلت فى مدينة العريش أعمال النظافة.



وشهدت مدينة العريش تنفيذ مجلس المدينة حملات ازالة الاشغالات بحي المساعيد منها أكشاك بطريقة عشوائية بمناطق حيوية وبناء سور أمام مدخل عمارة وعشش ، وإزالة سور بشارع الخزان بدون ترخيص ووقف أعمال تعليه بمنطقة الزهور مقابل الخزان ، وإزالة أساسات مبنى تحت الإنشاء أمام شاليهات سنين بمنطقة آل أيوب لانتهاء المدة الممنوحة للترخيص .