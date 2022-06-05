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8 سنوات إنجازات بالتعليم العالى فى عهد السيسى.. إدراج 42 جامعة بتصنيف SCImago

الأحد، 05 يونيو 2022 09:00 ص
8 سنوات إنجازات بالتعليم العالى فى عهد السيسى.. إدراج 42 جامعة بتصنيف SCImago وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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شهدت الجامعات المصرية شهدت تقدمًا ملموسًا في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة، على مدار 8 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، وساهم ذلك في الآتي:
 
• ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف التايمز البريطاني من (3) جامعات عام 2016 إلى (23) جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من (16) جامعة عام 2019 إلى (36) جامعة عام 2022.
 
• زاد عدد الجامعات المُدرجة في تصنيف QS البريطاني من (5) جامعات عام 2018 إلى (13) جامعة عام 2022، كما تم إدراج (31) جامعة مصرية في تصنيف QS للجامعات العربية خلال عام 2022.
 
• شهد عام 2022 إدراج (17) جامعة مصرية مقارنة بـ (16) جامعة عام 2021 في تصنيف US News الأمريكي.
 
• في عام 2022، تم إدراج (42) جامعة مصرية في تصنيف SCImago الإسباني مقارنة بـ (35) جامعة عام 2021.
 
 
 

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