التعليم تعلن تنظيم ورشة عمل لتدريب المعلمين على كيفية تدريس كتاب القيم

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنظيم ورشة عمل من بنك المعرفة المصرى الأحد المقبل، لتدريب جميع المعلمين وأولياء الأمور والاخصائيين والإداريين، على كيفية تدريس كتاب القيم للصفوف الابتدائية من القصة والأنشطة والتقييمات المختلفة، مشيرة إلى أن ورشة العمل من نهضة مصر وبنك المعرفة المصرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، أكدت أنه تم إضافة كتاب القيم واحترام الأخر معا نبني لطلاب الصف الثالث الابتدائي ، ويعمل تدريس هذه المادة على حث الطلاب على احترام الأخر و التسامح والصدق ، وغيرها من الصفات التي تحسن من سلوكيات الأطفال، كما يتم تدريس المادة أيضا لطلاب الصف الرابع الابتدائى.