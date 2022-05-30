كم مرة يجب أن تحصل على فحص الدم بشكل روتيني

كتبت إيناس البنا

يعد اختبار الدم المنتظم أحد أهم الطرق لتتبع صحتك الجسدية العامة، يمكن أن يسمح لك إجراء الاختبار على فترات منتظمة برؤية الطريقة التي يتغير بها جسمك بمرور الوقت وتمكينك من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتك.

ماذا يظهر فحص الدم؟

وفقا لموقع" healthline"، يمكن لبعض اختبارات الدم أن تساعد طبيبك في تحديد كيفية عمل الأعضاء المختلفة في جسمك، يمكن لطبيبك أيضًا استخدام اختبارات الدم للبحث عن علامات الأمراض والحالات الصحية مثل:

داء السكري

فيروس العوز المناعي البشري

فقر دم

سرطان

مرض القلب التاجي

كم مرة يجب أن أحصل على عمل روتيني للدم؟

قد يعتمد عدد المرات التي يجب أن تخضع فيها للفحص البدني على عمرك، وفقًا لإرشادات من مجموعة متنوعة من المؤسسات السريرية:

من سن 18 إلى 39: على الأقل كل 5 سنوات

من 40 إلى 49: كل سنتين إلى ثلاث سنوات

من سن 50 وما فوق: كل عام إلى عامين

سيقرر طبيبك ما إذا كنت بحاجة إلى أي اختبارات دم أثناء الفحص البدني.

بشكل عام ، يجب إجراء اختبار دهون على الأقل في سن 20 وكل 5 سنوات بعد ذلك للأشخاص المعرضين لخطر منخفض للإصابة بأمراض القلب.

بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب ، قد يكون من الضروري إجراء المزيد من اختبارات الدهون المتكررة.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تحصل على فحص الجلوكوز في الدم إذا كان ضغط الدم لديك أعلى من 135/80 بشكل مستمر، ويجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إجراء اختبار الدم الخفي في البراز للكشف عن سرطان القولون والمستقيم سنويًا.

ولكن لا يزال بعض الأطباء يقترحون إجراء فحوصات الدم الروتينية أثناء الفحص البدني السنوي، وفي بعض الحالات، قد ترغب في إجراء اختبارات إضافية.

لماذا تتطلب بعض تحاليل الدم الصيام

يحتوي كل ما تأكله وتشربه على فيتامينات وبروتينات وعناصر غذائية أخرى يمكن أن تسبب ارتفاعًا أو انخفاضًا مؤقتًا في المستويات ذات الصلة في الدم.

يساعد الصيام لمدة 8 إلى 12 ساعة على ضمان خلو نتائج فحص الدم من هذه المتغيرات ، مما يجعل نتائج الاختبار دقيقة قدر الإمكان، تتضمن بعض الاختبارات الشائعة التي قد تتطلب الصيام ما يلي:

اختبارات الكوليسترول

اختبارات سكر الدم

اختبارات وظائف الكبد

اختبارات وظائف الكلى

لوحة التمثيل الغذائي الأساسية

اختبارات الجلوكوز

كم من الوقت يستغرق الحصول على النتائج



قد تستغرق النتائج في أي مكان من بضع ساعات إلى بضعة أيام حتى تصبح متاحة. فيما يلي نظرة عامة على المدة التي قد تستغرقها بعض الاختبارات الشائعة :

اختبار الدم الكامل (CBC): 24 ساعة

اختبار التمثيل الغذائي الأساسية: 24 ساعة

اختبار التمثيل الغذائي الكاملة: من 24 إلى 72 ساعة

اختبار الدهون: 24 ساعة