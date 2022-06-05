اليوم السابع
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10 معلومات عن أضخم مشروع تنموى بقطاع الأعمال العام بتكلفة 32 مليار جنيه

الأحد، 05 يونيو 2022 07:00 م
10 معلومات عن أضخم مشروع تنموى بقطاع الأعمال العام بتكلفة 32 مليار جنيه مخطط مشروع هضبة المقطم
كتب عبد الحليم سالم

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تم اليوم الأحد توقيع عقد تطوير وتنمية كورنيش المقطم، وذلك بالشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة سكوب العالمية الهندسية، تعرف على تفاصيل المشروع.

1 - وقع العقد كل من المهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير، والمهندس علاء خضر العضو المنتدب لشركة سكوب العالمية الهندسية، وذلك بحضور المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عبد الرحمن السويلم رئيس مجلس إدارة شركة سكوب العالمية.

 2 - المشروع يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر في موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات.

 3 - تكلفة المشروع تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر.

4 -  ستبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 61 مليار جنيه.

5 - وينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر ، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات).

6 -  يحتوى على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

7 – سيتم تخصيص مساحة 1.2 مليون متر للأنشطة السكنية.

8 – سيضم المشروع نحو 6 آلاف وحدة سكنية.

9- سيتم تخصيص 200 ألف متر للأنشطة التجارية.

10 – 60% من مساحة المشروع خضراء.


مشروع هضبة المقطم

قطاع الاعمال العام

النصر للاسكان

المقطم

التنمية


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