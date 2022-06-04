اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل تطوير كورنيش المقطم على مساحة 1.7 مليون متر

السبت، 04 يونيو 2022 09:09 م
تعرف على تفاصيل تطوير كورنيش المقطم على مساحة 1.7 مليون متر كورنيش المقطم
كتب عبد الحليم سالم

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يعد مشروع تطوير منطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1750000 متر مربع، من أهم المشروعات التي تدشنها وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة النصر للإسكان والتعمير ، لا سيما إنه يضاف للمشروعات التنموية والبيئية في مصر تزامنا مع انعقاد مؤتمر شرم الشيخ للمناخ في نوفمبر المقبل تعرف على التفاصيل .

1 – تبلغ تكلفة المشروع حوالي 32 مليار جنيه.

2 -  تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه.

3 – يقام المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1.7 مليون متر  

4 -  المشروع يتبع شركة النصر للإسكان والتعمير، وستنفذه شركة سكوب العالمية.

5 -  المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة . 

6 - يمثل المشروع  نموذجا لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.

7 – يحسن المشروع مستوى البيئة في المنطقة ويزيد المساحات الخضراء .

 

 


كورنيش المقطم

قطاع الاعمال العام

تطوير كورنيش المقطم

النصر للاسكان والتعمير


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