تعرف على تفاصيل تطوير كورنيش المقطم على مساحة 1.7 مليون متر

كتب عبد الحليم سالم

يعد مشروع تطوير منطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1750000 متر مربع، من أهم المشروعات التي تدشنها وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة النصر للإسكان والتعمير ، لا سيما إنه يضاف للمشروعات التنموية والبيئية في مصر تزامنا مع انعقاد مؤتمر شرم الشيخ للمناخ في نوفمبر المقبل تعرف على التفاصيل .

1 – تبلغ تكلفة المشروع حوالي 32 مليار جنيه.

2 - تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه.

3 – يقام المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1.7 مليون متر

4 - المشروع يتبع شركة النصر للإسكان والتعمير، وستنفذه شركة سكوب العالمية.

5 - المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة .

6 - يمثل المشروع نموذجا لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.

7 – يحسن المشروع مستوى البيئة في المنطقة ويزيد المساحات الخضراء .