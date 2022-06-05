وكيل صحة السويس يشهد برنامجا تدريبيا لأفراد ومشرفي الأمن بالمنشآت الطبية

السويس - فريق المحافظات

شهد الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس اليوم البرنامج التدريبى لأفراد ومشرفى الأمن بالمنشآت الطبية بمحافظة السويس.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أن جميع العاملين داخل المنشآت الطبية يعملون كفريق واحد فى خدمة متلقى الخدمات الطبية، مشدداً على حُسن التعامل مع الجمهور.

وأوضح أن الأمن الإدارى جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية بما يحفظ مقدراتها البشرية والإنشائية والتجهيزية على حد سواء، رافضاً الإساءة بكافة أشكالها وحرصه على حفظ كرامة وحقوق المواطنين والعاملين على تأمين المنشآت الطبية.

وأضاف الدكتور إسماعيل الحفناوى أنه لابد من التصدى لمحاولات البعض للتعدى على الأطباء أثناء مهام عملهم وإبلاغ الأجهزة الأمنية فوراً فى حالة عدم السيطرة على الأوضاع داخل المنشآت الطبية.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة قد قام بجولة مفاجئة على المستشفى العام وطالب ضرورة التزام الأطباء بالنوبتجيات الخاصة بهم، وحسن معاملة المرضى.. مشددا على رفع مستوى النظافة وقيام أفراد الأمن بضبط الأمور التنظيمية داخل مستشفيات ومراكز المحافظة.

وشدد على ضرورة التأكد من عدم وجود أى أعطال فى الأجهزة الطبية وتوافر جميع المستلزمات الطبية فى جميع أقسام مستشفى السويس العام.