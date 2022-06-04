وكيل صحة السويس يتفقد طوارئ الباطنة بالمستشفى العام ويشدد على معالجة السلبيات

السويس - فريق المحافظات

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، قسم طوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام، وذلك للاطمئنان علي الجاهزية الكاملة لاستقبال الحالات الطارئة.‏

وخلال الجولة التفقدية تابع "الحفناوى" تنفيذ الخطة العلاجية وتقديم الخدمات التمريضية المقدمة للمرضى، كما تم تفقد مخزون الأدوية والمستلزمات بالقسم للاطمئنان علي توافر احتياجات القسم للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

وأكد وكيل وزارة الصحة ضرورة التزام الأطباء بالنوبتجيات الخاصة بهم وحسن معامله المرضي، مشددا علي رفع مستوي النظافة وقيام أفراد الأمن بضبط الامور التنظيمية داخل مستشفيات ومراكز المحافظة.

وشدد علي ضرورة التأكد من عدم وجود اي اعطال في الأجهزة الطبية وتوافر جميع المستلزمات الطبية في جميع اقسام مستشفي السويس العام .

وفي سياق متصل ، فقد ترأس وكيل وزارة الصحة اجتماعا مصغراً بفريق عمل إدارة المستشفي تحت إشراف الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات وذلك لبحث معالجة وتصحيح السلبيات وبحث شكاوي المرضي .



وكيل الصحة يتفقد توافر الادوية



وكيل الصحة بالمستشفى العام