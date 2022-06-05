وزير المالية الفرنسي: باريس تجري محادثات مع الإمارات لتعويض مشتريات النفط الروسية

كتبت: هناء أبو العز

أعلن وزير المالية الفرنسي "برونو لومير" اليوم الأحد، أن فرنسا تجري محادثات مع الإمارات لتعويض مشتريات النفط الروسية التي ستتوقف بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي.

وقال "لومير" - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إن المحادثات جارية بالفعل مع الإمارات العربية المتحدة ونحن بحاجة إلى إيجاد بديل للنفط الروسي.

وأضافت القناة أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا، طبق الاتحاد الأوروبي حزم عقوبات ضد روسيا حيث في حزمة العقوبات السادسة والأخيرة التي تم تنفيذها، حظر الاتحاد الأوروبي الجزء الأكبر من واردات النفط الروسية.

وسينفذ الحظر المفروض على واردات النفط الخام المنقولة بحرا على مراحل خلال ستة أشهر، وبالنسبة للمنتجات المكررة المنقولة بحرا على مدى ثمانية أشهر. وتستثني العقوبات عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب التي تزود المصافي في شرق أوروبا وشرق ألمانيا. ومن ناحية أخرى ، يمكن أن يستمر تزويد خطوط الأنابيب "مؤقتا" ولكن بدون تحديد موعد نهائي .

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا من حيث المبدأ على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90%، بحلول نهاية هذا العام ردا على حرب موسكو لأوكرانيا.