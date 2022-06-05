وزير الإسكان يصدر 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات بناء.. وشن حملات مكبرة بـ5 مدن

كتب أحمد حسن

تنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة.. وإزالة تعديات واسترداد وحدات سكنية شاغرة مستولى عليها وقطع أراض

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، 3 قرارات إدارية جديدة لإزالة مخالفات البناء الواقعة ببعض قطع الأراضي داخل كردون مدينة العاشر من رمضان.

وشملت القرارات إزالة عددٍ من مخالفات البناء بقطع أراضٍ سكنية بالحيين السابع والثالث، والمتمثلة في الشروع في بناء دور رابع وغرف بالردود و " تقفيل " بدروم وبناء دور رابع آخر، بدون ترخيص وبالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات بتلك القطع.

وفى إطار مواصلة حملات الإزالة لمواجهة كافة أنواع المخالفات والإشغالات والتعديات بالمدن الجديدة، شنت أجهزة مدن ( 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بني سويف الجديدة – الشروق – بدر ) بالتعاون مع الشرطة حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات تمثلت في التعدى على قطع أراض ووحدات سكنية شاغرة، بجانب تنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة وضبط مخالفات.

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، الإدارات المعنية بالجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بعدم التهاون مع أى مخالفة والتصدي لها وإعداد الحملات الأمنية اللازمة وشن حملات مكثفة لإزالة المخالفات والإشغالات للوحدات المخالفة وقطع الأراضى، حيث تم شن حملة بمحور الكفراوي وطريق جمال عبدالناصر والحى المتميز، أسفرت عن رفع الإشغالات الموجودة بالطريق العام، وكذا إزالة المخالفات ورفع الإشغالات التى قامت بها إحدى الشركات.

وقاد المهندس عادل النجار، يرافقة قيادات وأفراد شرطة، حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والادارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، أسفرت عن إخلاء 33 وحدة سكنية مستولى عليها بعمارات بديل العشوائيات " 53 مترا" بمنطقة جنوب الأحياء وردها شاغرة وتسليمها للأمن، وذلك لتأمينها وحراستها، كما شملت الحملة إزالة لإشغالات بالطريق العام بمنطقة مدخل المستقبل بالحى السادس.

وأكد المهندس عادل النجار، أنه سيتم استكمال إخلاء باقى الوحدات السكنية المستولى عليها خلال الأيام القادمة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات الشرطية والأمنيةَ، قائلا: لن نسمح بالأنشطة العشوائية وإشغالات الطريق العام، ولا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بكافة أشكالها ومظاهرها.

ومن جانبه قاد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة لرفع إشغالات المحال التجارية، أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة مع التحفظ على الإشغالات، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة مرافق المدينة بقيادة المقدم عمرو نبيل، رئيس القسم.

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن الحملة استهدفت 4 مجمعات تجارية بمراكز خدمات الحى الثامن، حيث تم تحرير المخالفات على المحال المتعدية على ممرات المشاة، كما شملت الحملة التعامل مع الظواهر العشوائية.

ووجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، باستمرار الحملات اليومية ليل نهار، حيث قامت الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق بتنفيذ 11 قرار غلق وتشميع وإزالة تعديات بالمجاورة السادسة بالحي الأول، كما تم رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه تم شن حملة أخرى لتنفيذ قراري سحب واسترداد للحوشة رقم 29 بمساحة 10 أفدنة والحوشة رقم 40 و41 بمساحة 10 أفدنة بالغابة السابعة، كما أسفرت الحملة عن إزالة بوابة حديد واستحواذ زراعي أمام قطعة سكنية بالمجاورة الخامسة بالحي الأول لإزالة الإشغالات.

وفي ذات السياق صرح المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة وإدارة الأمن بالجهاز.

وأوضح المهندس خالد رجب أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لمحال تجارية بمنطقة مركز المدينة لعدم الترخيص، وتم تحرير المحاضر الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأعلن المهندس خالد رجب، عن أن تلك الحملة سوف تتبعها عدد من الحملات المكثفة وبشكل شبه يومى، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة، مؤكداً الحزم في تطبيق القانون على الجميع.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة على مركبات "التوك توك" بقيادة إدارة الأحياء والأمن وبتأمين إداراة المرور، وتم التحفظ علي عدد 17 مركبة " توك توك" ومركبة " تروسيكل "ودراجة نارية، لافتاً إلى أنه سيتم شن حملات على مركبات التوك توك يومياً للحفاظ على مظهر المدينة.

وأكد مسئولو المدن الجديدة، استمرار الحملات لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات، وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدن الجديدة بالشكل الحضارى.