وزيرة البيئة تتفقد عددًا من المشروعات البيئية بمحافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عددًا من المشروعات البيئية ذات العائد الاقتصادي بالمحافظة، ترافقهم حنان مجدي نائب المحافظ وضيوف المحافظة حيثُ تفقدا مصنع المخلفات الصلبة والصوب الزراعية.

وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يعد نموذجًا حقيقيًا للتخلص الآمن من المخلفات العضوية وتحقيق قيم مضافة، وأشادت به كأحد الحلول لمشكلة التغيرات المناخية بتقليل الانبعاثات الغازية الضارة، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 نوفمبر القادم.

ويجرى تنفيذ المشروع على مساحة فدان وبتكلفة مليون جنيه تقريبًا، حيث يتم فرز المخلفات الصلبة لاستخراج المخلفات العضوية وإتمام عملية إنتاج السماد العضوي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع ٢٠ طن شهريًا من المخلفات العضوية بصافي إنتاج ٥-٧ طن سماد عضوي، بالإضافة إلى الكتلة الحيوية من البروتين المستخدم في الأعلاف البديلة. كما تُزرع الصوب الملحقة بنباتات المورينجا، الجوجوبا، والزعتر.

أبهرت الطفلة الموهوبة دانة محمد جلال بمدرسة صلاح الدين الإبتدائية الحضور في حفل إعلان مدينة الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة فى زيارتها للمحافظة وقدمت كلمة ترحيب لاقت استحسانا من الجميع . وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن شكره وتقديره للواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد و حنان مجدى لدعم جميع طلاب المحافظة وتشجعيهم وتحفيزهم لمزيدا من التميز مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الفنى والمعنوى للطلاب الموهوبين لتنمية وصقل مهاراتهم. وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، بالفقرة الفنية لكورال الطلاب الموهوبين والتى جاءت تحت عنوان إتحضر للأخضر والتى أبدع بها الطلاب ولاقت إستحسان الحضور خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد وزبر البيئة وبحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد . ووجه الدكتور جمال ، خالص الشكر والتقدير لمدير عام الخدمات التربوية بالمديرية ومدير إدارة الخارجة التعليمية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية وقسم الموهوبين بالإدارة التعليمية للجهد المبذول والمتميز والحرص على إكتشاف المواهب الطلابية وصقلها وتنميتها والظهور بالمظهر اللائق والمشرف بشتى المحافل والمناسبات.

الوزيرة والطفلة دانة