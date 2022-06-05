والدة عروس كفر الدوار: "مفيش مشاكل حصلت بين أحمد وبنتى"

كتب : ناصر جودة ومحمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، مع عروس كفر الدوار وأسرتها بعد أن أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن جانبها قالت والدة أمنية طارق - عروس كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إنه لم تحدث مشكلة بين أحمد وبنتي إثر ما حدث بالفيديو، ولكن ما تم من تعليقات هو الذي أثار الأزمة.

وقالت عروس كفر الدوار، إنها لم تكن تتوقع ما حدث من رد فعل على هذا الفيديو الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية وهي توصي زوجها على أهلها.

وأوضحت العروسة، أن أحمد عريسها هو راجلها وسندها في الدنيا ولا تستطيع أن تعيش بدونه، وهذه مشاعري حتى لحظة الفيديو الذي كنت أوجه خلال كلمات وصيتي له.

وكانت عروس كفر الدوار نشرت مقطع فيديو أثار اهتمامًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي طلبت إلقاء كلمة قبل التوقيع على عقد الزواج، وأوصت زوجها خلال الكلمة باحترام أهلها، كما ستحترم أهله خصوصًا أمها.

وقالت عروس البحيرة لـ«العريس» أمام المعازيم في الفيديو المنشور على صفحتها: «أنا واثقة في ربنا وفيك، وإنك هتكون خير الزوج والصاحب والسند، وماندمتش في يوم إني اخترتك، ولكن بالعكس إنت أفضل وأعظم انتصاراتي في الحياة".

واستكملت: "هطلب منك طلب، زي ماهشيل أهلك في عيني تشيل أهلي في عينك الصغير في عيلتي قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي، ثم أمي، ثم أمي".