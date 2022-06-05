اليوم السابع
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عريس كفر الدوار لـ"أمنية" بعد تصدرها التريند: ربنا يبارك لي فيكي ويفرحنا ببعض

الأحد، 05 يونيو 2022 05:55 م
عريس كفر الدوار لـ"أمنية" بعد تصدرها التريند: ربنا يبارك لي فيكي ويفرحنا ببعض عريس كفر الدوار
كتب : ناصر جودة ومحمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، مع عروس كفر الدوار وأسرتها بعد أن أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية

ومن جانبه وجه "أحمد" - عريس كفر الدوار، رسالة فى كلماته إلى أمنية طارق عروسته، قائلا : ربنا يبارك لى فيكى ويفرحنا ببعض، مشيراً إلى أن الفرح فى شهر نوفمبر القادم

واستنكر أحمد، كل من تعرض إليه بالقول السيئ تعليقاً على الفيديو الذى قامت عروسته بنشره على صفحتها الشخصية، وتداولته أصدقائها فى الجروبات على الفيسبوك

 وأشار إلى أنه لا يحب نشر الفيديوهات أو اللايفات أو غيرها ممن هو موجود على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن أهله أصروا على وجوده للرد على الاساءات التى تعرض لها قائلا : حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد انتقدنى وغلط فيا، موضحاً أن جريدة اليوم السابع محترمة وأنه يتابع كل أخبارها، ويقدر دورها الكبير فى الصحافة بشكل عام

وكانت عروس كفر الدوار نشرت مقطع فيديو أثار اهتمامًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والذى طلبت إلقاء كلمة قبل التوقيع على عقد الزواج، وأوصت زوجها خلال الكلمة بإحترام أهلها، كما ستحترم أهله خصوصًا أمها.

وقالت عروس البحيرة لـ«العريس» أمام المعازيم فى الفيديو المنشور على صفحتها: «أنا واثقة فى ربنا وفيك، وإنك هتكون خير الزوج والصاحب والسند، وماندمتش فى يوم إنى اخترتك، ولكن بالعكس إنت أفضل وأعظم انتصاراتى فى الحياة».

واستكملت : «هطلب منك طلب، زى ماهشيل أهلك فى عينى تشيل أهلى فى عينك الصغير فى عيلتى قبل الكبير، ومع احترامى لكل أهلى، أمى، ثم أمى، ثم أمي».


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