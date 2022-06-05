هل سرطان البروستاتا يمكن الوقاية منه؟.. الخطوات التى يمكنك اتخاذها للبقاء آمنًا

كتبت إيناس البنا

سرطان البروستاتا هو أحد أكثر أشكال السرطان بين الرجال، بسبب موقعها في عمق تجويف البطن، البروستاتا غالبًا ما يتم اكتشافه لاحقًا، يجب أن يأخذ أي تدخل في جميع الأعضاء الموجودة في المنطقة في الاعتبار.

في حين أن بعض أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء وقد تحتاج إلى الحد الأدنى من العلاج أو حتى لا تحتاج إلى علاج، إلا أن هناك أنواعًا أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.

هناك تدخلات جراحية وإشعاعية قابلة للعلاج ولكن هناك حالات قليلة تثبت أنه يمكن الوقاية منه ، ويمكن للمرء أن يقلل من مخاطره وفقا لموقع " thehealthsite".

طرق الوقاية من سرطان البروستاتا:



1. تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ومغذيًا:



تناول وجبات تحافظ على توازن البروتينات والعناصر الغذائية الأخرى، حافظ على نظامك الغذائي منخفض الدهون حيث تشير الدراسات إلى أن الرجال الذين تناولوا كمية أكبر من الدهون كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، يمكن لتقليل كمية الدهون المتناولة أن يقلل بشكل واضح من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

2. قلل من تناول منتجات الألبان:



تشير الدراسات إلى أن الرجال الذين يتناولون كميات أكبر من منتجات الألبان كل يوم يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

3. راقب وزنك:



الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن أو أولئك الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، اطلب المشورة من الخبراء مثل خبراء التغذية والأطباء وما إلى ذلك، تناول الطعام بحكمة وحافظ على لياقتك.

4. حافظ على نشاطك ومارس الرياضة بانتظام:



تذكر أن تمارس الرياضة بانتظام وتحافظ على لياقة جسمك ونشاطه مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، مارس الرياضة أو المشي أو المشي أو القيام بأي نشاط يحرق السعرات الحرارية ويثير اهتمامك.

5. تجنب الأطعمة المصنعة:



يحتوي الطعام المعالج على مواد حافظة قد تحفز الخلايا السرطانية، بدلًا من ذلك، حاول إضافة الفواكه والخضروات الطازجة لتجنب خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.