للرجال.. دليلك الكامل للوقاية من سرطان البروستاتا

كتبت - ميرفت رشاد

يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال، وفى جميع أنحاء العالم، تم تشخيص إصابة 1414259 شخصًا بسرطان البروستاتا فى عام 2020، وبالرغم من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، إلا أنه يمكن علاجه بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الإجراءات الوقائية التى يمكن للرجال اتخاذها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



من هم المعرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟

الرجال في أي عمر معرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لكن أكبر عامل خطر للإصابة بسرطان البروستاتا هو العمر، ويتم تشخيصه بشكل متكرر عند الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 65-74، وبالإضافة إلى العمر الرجال الذين لديهم تاريخ عائلي من سرطان البروستاتا، ويبدو أيضًا أن هناك صلة بين السمنة وسرطان البروستاتا. كما يبدو أن الأنظمة الغذائية الغنية بمنتجات الألبان تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

كيف يمكن علاج سرطان البروستاتا؟

سرطان البروستاتا قابل للعلاج إذا تم اكتشافه مبكرا، لذا فإن الفحص الروتينى أمر حتمى سنويًا بدءًا من سن 40 عاما.

تجنب الأطعمة المصنعة

قال آدم رامين، جراح المسالك البولية والمدير الطبي لأخصائيي سرطان المسالك البولية في لوس أنجلوس، إن الأطعمة التي يتم علاجها بالمواد الحافظة والموجودة فى علبة لفترة طويلة قد تسبب السرطان، المنتجات الحافظة ومعالجة هذه الأطعمة بالحرارة والإشعاع قد يغير تركيبها الكيميائي الطبيعي، وهذا بدوره قد يساهم في تكوين منتجات في جهازنا الهضمي تسبب طفرات في الحمض النووي وفي النهاية السرطان.

الحفاظ على نظام مناعي صحي

الجهاز المناعي هو خط دفاعنا الأول ضد الخلايا السرطانية، قبل وقت طويل من نمو نوع معين من السرطان وتكاثره مرات كافية ليصبح قابلاً للاكتشاف عن طريق اختبارات الدم أو التصوير أو أدوات الفحص، كان السرطان قد بدأ في مستعمرة صغيرة الحجم مجهريًا من الخلايا الفردية، لا يمكن اكتشاف هذه المجموعة الصغيرة من الخلايا السرطانية حتى من خلال الأساليب الحديثة للكشف عن السرطان، ومع ذلك فإن نظام المناعة في جسم الإنسان المذهل قادر على تحديد وتكوين قوة هجومية ضد هذه الخلايا الطافرة غير المرغوب فيها.





كيف نعزز نظام المناعة الصحى؟

قلل من التوتر وتخلص من الأمور التافهة غير المهمة من أفكارك.

تناول الأطعمة الصحية الطازجة وتجنب الأنظمة الغذائية عالية الدهون.

تناول الفواكه والخضروات المعززة للمناعة مثل التوت والبنجر والكرفس والجزر والرمان.

تمرن يوميًا أو عش حياة نشطة، لا داعي للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، قضاء المزيد من الوقت في المشي بدلاً من القيادة؛ قضاء المزيد من الوقت في الوقوف بدلاً من الجلوس ؛ استخدام السلالم بدلاً من صعود وهبوط المصاعد ؛ اثنِ عضلات بطنك كلما سنحت لك الفرصة، مثل الجلوس والانحناء والقيادة".

الحفاظ على وزن صحي:

زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تكون عامل خطر للإصابة بسرطان البروستاتا الأكثر عدوانية، وحتى بعد تشخيص سرطان البروستاتا ، فإن اكتساب الوزن يرتبط بتقليل طول العمر وزيادة خطر تكرار الإصابة بسرطان البروستاتا، وبالتالي فإن فقدان الوزن والحفاظ على سرطان البروستاتا يمكن أن يساعد الوزن الصحي مع تقدمك في العمر في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.