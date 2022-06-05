ننشر نتائج مسابقة الفنون المسرحية بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية اسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية نتائج مسابقة الفنون مسرحية الدورة الحادية عشر، على مستوى كليات الجامعة وفاز بالمركز الاول كلية الفنون الجميلة، المركز الثاني: كلية الزراعة، المركز الثالث : كلية الآداب.

بينما فاز بالجوائز الفردية بجائزة أحسن ممثل مركز أول: عبدالرحمن جريو كلية الزراعة أحسن ممثل مركز تاني: كريم محمد كلية الآداب، أحسن ممثل مركز ثالث: عمر عفيفي كلية طب اسنان، احسن ممثلة مركز اول : الاء وهبة كلية الفنون الجميلة، احسن ممثلة مركز تاني مناصفة بين: حبيبة حسن كلية الآداب ومريم محمد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أحسن ممثلة مركز ثالث : مريم مصطفى كلية الفنون الجميلة.

بينما فاز بجائزة أفضل مخرج : احمد سمير عن عرض جريس، أفضل رؤية تشكيلية: عرض كاليجولا، أفضل ديكور مناصفة بين: كلية الزراعة وكلية الآداب، أفضل اضاءة : عرض كاليجولا، أفضل عرض جماعي: كلية الزراعة، أفضل تشكيل حركي: كلية اقتصاد وعلوم سياسية، أفضل موسيقى تصويرية: كلية الآداب، أفضل بانفلت مناصفة بين: كلية التربية وكلية الفنون الجميلة، مكياج وملابس: كلية الفنون الجميلة.