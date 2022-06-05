اليوم السابع
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ننشر نتائج مسابقة الفنون المسرحية بجامعة الإسكندرية

الأحد، 05 يونيو 2022 08:26 م
ننشر نتائج مسابقة الفنون المسرحية بجامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية اسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية نتائج مسابقة الفنون مسرحية الدورة الحادية عشر، على مستوى كليات الجامعة وفاز بالمركز الاول كلية الفنون الجميلة، المركز الثاني: كلية الزراعة، المركز الثالث : كلية الآداب.

بينما فاز بالجوائز الفردية بجائزة أحسن ممثل مركز أول: عبدالرحمن جريو كلية الزراعة أحسن ممثل مركز تاني: كريم محمد كلية الآداب، أحسن ممثل مركز ثالث: عمر عفيفي كلية طب اسنان، احسن ممثلة مركز اول : الاء وهبة كلية الفنون الجميلة، احسن ممثلة مركز تاني مناصفة بين: حبيبة حسن كلية الآداب ومريم محمد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أحسن ممثلة مركز ثالث : مريم مصطفى كلية الفنون الجميلة.

بينما فاز بجائزة أفضل مخرج : احمد سمير عن عرض جريس، أفضل رؤية تشكيلية: عرض كاليجولا، أفضل ديكور مناصفة بين: كلية الزراعة وكلية الآداب، أفضل اضاءة : عرض كاليجولا، أفضل عرض جماعي: كلية الزراعة، أفضل تشكيل حركي: كلية اقتصاد وعلوم سياسية، أفضل موسيقى تصويرية: كلية الآداب، أفضل بانفلت مناصفة بين: كلية التربية وكلية الفنون الجميلة، مكياج وملابس: كلية الفنون الجميلة.


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