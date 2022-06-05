نقابة المهندسين تنظم ملتقى للتوظيف لتوفير 100 فرصة عمل و500 أخرى للتدريب

كتبت آية دعبس

كشف المهندس يسرى الديب- أمين عام نقابة المهندسين ، خلال كلمته فى افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب الذي تعقده النقابة، أن الملتقى سيوفر حوالي 100 فرصة عمل و500 فرصة تدريب للمهندسين.

وعبَّر "الديب" خلال كلمته عن تطلُّعه إلى آفاق رحبة من التعاون مع كافة الجهات، حاضرًا ومستقبلًا يدًا بيد مع نقيب المهندسين وهيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، ليكتمل بناء الجمهورية الجديدة، دعمًا للجهود التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الأمين العام لنقابة المهندسين رحب فى بداية كلمته بشباب المهندسين وطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة فى بيتهم الكبير "نقابة المهندسين"، التى تحرص كل الحرص على دعم المهندس والمهنة، وتسعى لتعزيز التعاون مع كافة الجهات والشركات لفتح قنوات للتدريب وإتاحة فرص للتوظيف، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق تم تنظيم هذا الملتقى للتوظيف والتدريب سواء لتوظيف خريجي كليات الهندسة الجدد، أو لتدريب طلاب الفرقتين، الثالثة والرابعة .

من جانبه، أكد الدكتور محمد اليمانى- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، أن الشعبة تجدد العهد أن تظل أكثر نشاطًا وتعاونًا، مشيرا إلى أن الشعبة اجتهدت خلال الفترة السابقة رغم ظروف جائحة كورونا، أن تستمر الأنشطة المختلفة بكل قوة وثقة، حيث تم تنظيم أكثر من 25 ندوة خلال الفترة من أبريل 2020 حتى فبراير 2022 سواء داخل النقابة أو من خلال تقنية زووم عن بُعد، موضحًا أن الشعبة نظمت عددًا من الزيارات للمصانع وخطوط الإنتاج بالتعاون مع عدة شركات، كما تم تنظيم زيارات ميدانية لمواقع ذات صلة بنشاط، وتخصص الشعبة بالإضافة إلى مشاركة أعضاء مجلس الشعبة فى أنشطة اللجان العامة بالنقابة، وغير ذلك من الأنشطة، مؤكدًا أن مجلس الشعبة لديه الكثير لتنفيذه.

وشدد "اليماني" على سعي مجلس الشعبة لتلبية مقترحات ورغبات شباب وشيوخ مهندسي الكهرباء أعضاء الجمعية العمومية للشعبة، قائلًا: "سنستمر فى تكثيف وتنويع الأنشطة، سعيًا للارتقاء بمستوى كفاءة المهندس، ومكانة المهنة، ونرحب بتواصلكم معنا فى مقر النقابة أو خلال صفحة الشعبة أو من خلال الواتساب".

ودعا المهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد، شباب المهندسين لتكثيف الدورات التدريبية والتي تؤهلهم للحصول على فرص عمل جيدة، مؤكدًا أن النماذج المصرية في الخارج خير دليل على أن العقلية المصرية، إذا توافرت لها سبل النجاح أبدعت، بل وتفوقت على أقرانها، شريطة أن يؤهل الشخص نفسه من خلال التدريب والمثابرة والاطلاع الدائم على كل ما هو جديد في تخصصه.

وأشار "صبري" إلى أن نقابة المهندسين كانت قد وقَّعت عدة بروتوكولات تدريبية مع عدد من كبريات الشركات، معربًا عن أمله في أن تكون فعاليات اليوم بداية حقيقية لسلسلة تعاون مع عدد من الشركات لتدريب وتأهيل شباب المهندسين لسوق العمل، مشددًا على أن هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين حريصة كل الحرص على استغلال كل الفرص لتقديم الكورسات والبرامج التدريبية المختلفة في كل التخصصات لأعضائها.

من جانبه، أوضح المهندس كريم علاء الدين- أمين شعبة الهندسة الكهربائية، أن الشعبة تحاول بذل كل الجهود لخدمة المهندسين في كل النقابات الفرعية، وذلك من خلال بعض الأنشطة، ومنها الفعاليات التي تشهد توفير فرص تدريبية وتوظيفية، إضافة إلى القيام بالزيارات الخارجية لمقرات الشركات العاملة في مجالات الكهرباء المختلفة بهدف الاطلاع على كل ما هو جديد في تكنولوجيا المجال.

كما دعا أمين الشعبة، شباب المهندسين، للانخراط في العمل النقابي من خلال مشاركتهم في جميع لجان النقابة وأنشطة الشُّعب المختلفة، مبديًا استعداد الجميع لتلقِّي أي اقتراح من شأنه الارتقاء بالعمل النقابي.