نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2022.. بالاسم ورقم الجلوس

البحر الأحمر- عماد عرفة

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر 2022، حيث اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك في حضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.ولمعرفة النتيجة اضغط هنا.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 872 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت مدارس للمكفوفين والصم بنسبة 100% والمدرسة الفكرية 100%، ونسبة 80.1% للتعليم العام، والتعليم الإعدادى المهنى 79.7 %.

وهنأ اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

ومن جانبه أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أن تصحيح أوراق الاجابة للطلبة تم تحت الإجراءات الإحترازية والوقائية مشددة حرصاً على سلامة القائمين والمشاركين في أعمال الكنترول ، مضيفا بأن عملية التصحيح تمت بكل دقة وتأني من أجل العمل لصالح الطالب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية .