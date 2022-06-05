اليوم السابع
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إقبال ضعيف في أول أيام تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الأحد، 05 يونيو 2022 05:09 م
إقبال ضعيف في أول أيام تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت 13 مدرسة وموقعا بـ 13 إدارة تعليمية، إقبالا ضعيفا من طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ وأولياء أمورهم، اليوم الأحد،  في اليوم الأول من أيام تقديم التظلمات، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استقبلت المدارس والمواقع الـ 13 عدداً من الطلاب في أول يوم تلقي التظلمات والتي ستستمر لمدة 15 يوماً، وجرى تنظيم دخول الطلاب حسب الدور، وتم توفير مواقع للاستراحة، وتيسير سبل تلقي الطلبات وسداد الرسوم، وتم تحديد موعد توجه الطلاب للكنترول للاطلاع على صورة ورقة الاجابة، لإبداء ملاحظاته.

والمدارس التي تتلقى التظلمات، مدرسة اللغات الرسمية بسيدي سالم بإدارة سيدى سالم، ومدرسة التجارة القديمة بجوار إدارة مطوبس التعليمية، ومجمع الأشراف، بإدارة دسوق التعليمية، ومدرسة هدى شعراوي، بإدارة غرب كفر الشيخ، ومدرسة الشهيد حمدى الإعدادية، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة اللغات الرسمية بالرياض، إدارة الرياض التعليمية، ومدرسة الصديق الابتدائي، بإدارة بلطيم الإعدادية، ومدرسة فاطمة صالح الابتدائية، بإدارة بيلا التعليمية، وديوان إدارة فوة التعليمية، ونقابة المعلمين، بإدارة قلين التعليمية، ومدرسة الإعدادية بنين الحامول، بإدارة الحامول التعليمية، وديوان إدارة برج البرلس، ومدرسة سيدي غازي تعليم أساسي، إدارة سيدي غازي التعليمية.

 

تلقي تظلمات طلاب الشهادة الاعدادية
تلقي تظلمات طلاب الشهادة الاعدادية

 

جانب من تقديم تظلمات الشهادة الاعدادية
جانب من تقديم تظلمات الشهادة الاعدادية

 

جانب من تقديم التظلمات
جانب من تقديم التظلمات

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

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