نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2022 .. بالاسم ورقم الجلوس

الإسماعيلية : السيد فلاح

ينشر اليوم السابع، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2022، حيث اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 74.18%.

وكان محافظ الاسماعيلية قد التقى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وخلال اللقاء، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن أجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ 27823 طالبا وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 27725 طالب وطالبة، وعدد الناجحين 20567 طالبا وطالبة.

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وكان ترتيب العشر الأوائل على المحافظة هذا العام قد شمل حصول الطالبة مريم سليمان مسعد مجاهد، من مدرسة هيئة قناة السويس عربى، على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع درجات 279 درجة. والطالبة نور محمد السيد من مدرسة المجمع التعليمى عربى على المركز الأول مكرر بمجموع درجات وقدره 279 درجة، وفى المركز الثالث الطالبة سهيلة طارق فاروق محمود من مدرسة أمون الخاصة عربي. والمركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 الطلاب سارة مصطفى نزيه السيد من مدرسة السلام الاعدادية، وخديجة خالد مصطفى مأمون من مدرسة المجمع التعليمى لغات، وزياد طارق طه محمد من مدرسة القديس يوسف لغات، وأنس أسامه إبراهيم على، من مدرسة المجمع التعليمى عربى، ومحمد وائل سعد أحمد من مدرسة الطائف الرسمية لغات.

وحصلت الطالبة رحمه محمد حسين إبراهيم، من مدرسة المجمع التعليمى لغات على المركز التاسع بمجموع درجات 278 درجة، والمركز التاسع مكرر بمجموع درجات 278 على مستوى المحافظة، الطلاب مازن محمد كامل عبدالله من مدرسة هيئة قناة السويس لغات، وآلاء محمد محمود مصطفى من مدرسة الطائف الرسمية لغات، وحليمه محمد عبدالحى على من مدرسة هيئة قناة السويس لغات.