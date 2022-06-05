نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2022 .. التعليم تواصل أعمال التصحيح

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يواصل رجال مديرية التربية والتعليم أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، وفور انتهاء عمليات التصحيح سيتم الإعلان عن النتيجة كاملة وأسماء الأوائل فور اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن يجرى العمل فى التصحيح وتقدير درجات امتحانات الدور الأول لنهاية العام الجارى فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021/2022، وفقاً للتعليمات والضوابط التى تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب ومراعاة للظروف التى طرأت على العام الدراسى من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد السيد، إن نتيجة الشهادة الإعدادية العامة سيتم إعلانها بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من تجهيزها واعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أنه من المقرر أن يتم إتاحة رابط إلكترونى للاستعلام عن النتيجة بعد الاعتماد، مناشداً أولياء الأمور عدم استعجال الإعلان عن النتيجة لإتاحة الفرصة كاملة أمام لجنة النظام والمراقبة لإنهاء أعمالها بمنتهى الدقة لصالح أبنائنا الطلاب.

فيما أكد على خليفة مدير إدارة التعليم الإعدادى والثانوى بالمديرية، ورئيس لجنة مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية، أنه خلال الامتحانات بلغ عدد لجان الإدارات كالآتى:- (إدارة الأقصر 24 لجنة - إدارة البياضية 10 لجان - إدارة الطود 20 لجنة - إدارة الزينية 8 لجان - إدارة القرنة 21 لجنة - إدارة أرمنت 16 لجنة - إدارة اسنا 52 لجنة)، حيث بلغ إجمالى أعداد طلاب إدارة الأقصر 4091 يشمل منتظم ومنازل ودمج منتظم ودمج منازل، وإدارة البياضية 1155 ويشمل منازل ومنتظم ودمج، وإدارة الطود 1982 ويشمل منتظم ومنازل ودمج منتظم، وإدارة الزينية 1190 ويشمل منتظم ومنازل ودمج، وإدارة القرنة 2450 يشمل منتظم ومنازل ودمج، وإدارة ارمنت 2791 يشمل منتظم ومنازل ودمج، وإدارة اسنا 7068 ويشمل منتظم ومنازل ودمج، وذلك بإجمالى 20,47 منتظم و2076 منازل و300 دمج، و4 دمج منازل بإجمالى عدد الطلاب 20,727.