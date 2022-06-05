مقتل شخص فى إطلاق نار بمدينة تورونتو الكندية

أعلنت قناة "سى تى فى" مقتل شخص بحادث إطلاق للنار فى أحد المطاعم بمدينة تورونتو الكندية، ووقع الحادث ليلا في أحد المطاعم، وعند وصول رجال الشرطة وجدوا رجلا مصابا بطلقات نارية، وتوفي لاحقا في المستشفى. ولا يوجد ضحايا آخرون.
وتدرس الشرطة حاليا مقاطع الفيديوالتى سجلتها كاميرات المراقبة للوقوف على جميع ملابسات الحادث، ولم يتم القبض على أى شخص فيما يتعلق بإطلاق النار حتى الآن.
يذكرأن، أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 3 وإصابة 14 في إطلاق نار بولاية تينيسى، وفى وقت سابق أعلنت الشرطة الأمريكية، الخميس، أن المسلح الذى أطلق النار بمستشفي بمدينة تولسا، بولاية أوكلاهما الأمريكية أطلق النار غاضبا بسبب الألم الذي نتج عن عملية أجراها في الظهر وتعهد بقتل طبيبه وكل من يعترض طريقه.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الشرطة بأوكلاهما قالت اليوم إن المسلح الذي قتل أربعة أشخاص في مستشفى سانت فرانسيس بتولسا يوم الأربعاء، ألقى باللوم على طبيب في المنشأة في الألم المستمر بعد جراحة في الظهر وتعهد بقتله وأي شخص يعترض طريقه.
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