مقتل شخص فى إطلاق نار بمدينة تورونتو الكندية

كتب محمد جمال

أعلنت قناة "سى تى فى" مقتل شخص بحادث إطلاق للنار فى أحد المطاعم بمدينة تورونتو الكندية، ووقع الحادث ليلا في أحد المطاعم، وعند وصول رجال الشرطة وجدوا رجلا مصابا بطلقات نارية، وتوفي لاحقا في المستشفى. ولا يوجد ضحايا آخرون.

وتدرس الشرطة حاليا مقاطع الفيديوالتى سجلتها كاميرات المراقبة للوقوف على جميع ملابسات الحادث، ولم يتم القبض على أى شخص فيما يتعلق بإطلاق النار حتى الآن.