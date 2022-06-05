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مصرع فتاة إثر تناولها حبة الغلال السامة فى الغربية

الأحد، 05 يونيو 2022 09:58 ص
مصرع فتاة إثر تناولها حبة الغلال السامة فى الغربية جثة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهدت قرية إبيار التابعة لمدينة كفر الزيات، فى محافظة الغربية، اليوم قيام فتاة فى العقد الثالث من العمر بتناولها مادة فسفورية سامة والمعروفة بحبة " الغلة السامة"، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة دون أسباب واضحة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بتلقى بلاغا من المستشفى العام بوصول "أ.ح.ش. ال"، مقيمة بقرية ابيار بدائرة المركز، جثة هامدة، كان قد ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناولها مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة عمل التحريات حول ظروف الواقعة ومعرفة بيان سبب الوفاة وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

 

 


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