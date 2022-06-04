مصرع عامل تناول حبة الغلة السامة عن طريق الخطأ فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقي عامل بقرية كفر حمام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك عقب تناوله حبة الغلة السامة، تم نقل الجثمان إلى مستشفى جامعة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي، باستقبال عامل مصاب بحالة تسمم ادعاء تناوله حبة الغلة السامة، وتوفي على إثر ذلك.

بالانتقال والفحص تبين مصرع ف، ح، ف 35 عاما عامل، مقيم قرية كفر حمام التابعة لمركز شرطة تلا، نتيجة تناوله حبة الغلة السامة .

وبسؤال شقيقه أكد على أن المتوفي أخذ الحبة السامة بالخطأ لشعوره بآلام في البطن، ونفى الشبهة الجنائية عن الحادث، وحررت القوة الأمنية التابعة لمركز شرطة تلا، محضر بالواقعة، بعد سماع أقوال شقيق المتوفي وعدد من شهود العيان، وإرفاق التقرير الطبي عن الحالة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، والتي صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.