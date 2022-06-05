اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 02:39 م
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مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثالث أثناء إطعام الطيور في طوخ

الأحد، 05 يونيو 2022 02:38 م
مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثالث أثناء إطعام الطيور في طوخ إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقيت ربة منزل مصرعها، إثر سقوطها من أعلى سطح الطابق الثالث بمسكنها بقرية أجهور الكبرى، التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بسبب اختلال توازنها، أثناء قيامها بوضع الطعام للطيور أعلى سطح مسكنها، ما أدى إلى سقوطها في الشارع ووفاتها على الفور، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط ربة منزل من أعلى سطح منزلها بالطابق الثالث، اثناء قيامها بوضع الطعام للطيور، اختل توازنها وسقطت بالشارع ما أدي إلى وفاتها على الفور.

على الفور انتقلت قوات الامن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام "ع م ح"، 59 سنة، ربة منزل، بإطعام الطيور الخاصة بها أعلى منزلها بالطابق الثالث بقرية أجهور الكبرى دائرة المركز، اختل تزانها وسقطت في الشارع ما أدى إلى وفاتها على الفور لإصابتها بإصابات مختلفة بالجسد.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بالدفن.

 

 


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