مصرع رئيس محكمة وإصابة 10 فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

لقى رئيس محكمة مصرعه بينما أصيب 10 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخري ملاكي بحرى كوبري قرية بنى حسين التابعة لمركز أسيوط

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز أسيوط يفيد بورود بلاغ من الخدمات الأمنية والأهالى بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخري ميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع المستشار " بيشوى . ن " 55 سنة رئيس محكمة بإحدى محاكم أسيوط وإصابة 10 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الإيمان العام وأسيوط العام وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة