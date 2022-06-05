مستشفيات جامعة الزقازيق تحتفل بيوم البيئة العالمى تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهدت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة احتفال مستشفيات جامعة الزقازيق بيوم البيئة العالمى تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، فى إطار التوجه الرئاسي بالاهتمام بمشاكل البيئة ومن خلال الاهتمام العالمى بالاحتفال بيوم البيئة العالمى فى الخامس من يونيو من كل عام، قامت مستشفيات جامعة الزقازيق بالاحتفال بهذا اليوم، بحضور الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أمل عطا وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور وائل صبرى المشرف العام للشئون العلاجية والدكتور مجدى الحصرى مدير جهاز شؤون البيئة بالمحافظة وأعضاء هيئة التدريس ومحمد فكرى مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمهندس مصطفى رضوان مدير إدارة البيئة بالمستشفيات والعاملين بالإدارات المختلفة بالمستشفيات وأعضاء جهاز شئون البيئة بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة جيهان يسرى أن الاحتفال بيوم البيئة العالمى بالمستشفيات يعد سابقة تحدث لأول مرة بالمستشفيات، حيث ترسخ مفاهيم الاهتمام بمشاكل البيئة والعمل نحو الارتقاء بمستوى تعامل الأفراد مع البيئة المحيطة، وتأتى هذه المفاهيم ضمن خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والذى ينظم أيضا مع كليات الجامعة احتفالا بيوم البيئة العالمى.

كما أشارت نائب رئيس الجامعة أن هناك أدوارا مختلفة للنهوض بالأداء نحو الإجراءات المتخذة للحفاظ على البيئة منها الأدوار الأساسية للأفراد فى كل مكان انتهاءا بالمنظمات والحكومات.

أشار الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات أنه تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتطوير منظومة الحفاظ على البيئة بالمستشفيات وتأتى فى مقدمتها منظومة التخلص من النفايات الطبية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة بمراقبة ومتابعة من جهاز شئون البيئة بالمحافظة ،وانتهت فعاليات الاحتفال بتسليم الدروع التذكارية.