نائب رئيس جامعة الزقازيق بفعاليات ملتقى الصداقة الدولى الأول بالمنصورة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شارك الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب وفد طلاب الجامعة المشارك فى فعاليات "ملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات"، الذى تنظمه جامعة المنصورة خلال الفترة من 7 وحتى 10 فبراير الجاري.

وذلك فى ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين ضمن إجراءات عمل مبادرة (ادرس فى مصر)، التى تبنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ويؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبارها مشروع قومى تتكاتف فيه كل أجهزة الدولة؛ لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة فى مصر.

وأشار الدكتور عاطف حسين إلى حرص الجامعة بقيادة الدكتور عثمان شعلان على المشاركة فى الملتقى الذى يحمل عنوان "الصداقة" فى إطار سعيها الدائم للقيام بدورها التنويرى والحضارى وإيمانها بدور المؤسسات التعليمية فى تعزيز روح الأخوة والتضامن الإنساني، والدفاع عنها بتعزيز الصداقة بين الشعوب التى يمثلها الطلاب الوافدين من 36 دولة فى 28 جامعة مصرية إلى جانب زملائهم المصريين.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الوفد يضم الدكتور محمد نبيه عبدالهادى رئيس بعثة الوفد المشارك، والدكتور عماد رفعت شومان مدير الإدارة، الدكتور تامر لطفى إبراهيم مشرف، إلى جانب مشاركة عدد من الطلاب الوافدين من أبناء الجامعة من دول عربية وافريقية مختلفة، وذلك حرصاً من الجامعة على دمج الوافدين لديها فى المجتمع المصرى ومساعدتهم على تكوين صداقات مع قرنائهم من مختلف الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن وفد الجامعة يشارك فى جميع أنشطة الملتقى والتى تتضمن أنشطة رياضية وفنية وترفيهية.