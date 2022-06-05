مدير تعليم المنوفية تشهد فعاليات تحكيم مسابقة "المشروع الوطني للقراءة".. صور

المنوفية - محمد فتحى

شهدت اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، فعاليات تحكيم مسابقة المشروع الوطني للقراءة " الطالب المثقف " على مستوى المديرية تمهيدا لتصعيد من يمثل تعليم المنوفية على مستوى الجمهورية وذلك بمقر توجيه عام المكتبات بشبين الكوم .

ضمت لجنة التحكيم سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية، نجوى صالح موجه عام المكتبات والمعلومات، خالد رشاد موجه أول اللغة العربية بديوان المديرية حيث تعقد فعاليات التحكيم للطالب المثقف لعدد 12 طالب وطالبة من كل إدارة تعليمية بواقع 4 طلاب من كل مرحلة تعليمية على مدارس أسبوع.

جدير بالذكر أن المشروع الوطني للقراءة (معلم مثقف ــ طالب مثقف ــ مؤسسة تنويرية) يهدف إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية كما يسهم المشروع في تصدر شبابنا وطلابنا ثقافيا من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة توافقا مع رؤية مصر 2030 .



فعاليات تحكيم مسابقة المشروع الوطني للقراءة (2)



فعاليات تحكيم مسابقة المشروع الوطني للقراءة (3)