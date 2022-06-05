محافظ المنيا يستقبل نقيبى المعلمين والزراعيين ويؤكد على التنسيق المشترك.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وأمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، وذلك ضمن زيارتهما للمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وحامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين وأمين عام اللجنة النقابية لمعلمي ابوقرقاص، والدكتور علي عبدالسلام امين عام النقابة بالمنيا ورئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا ، والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ونقيب الزراعيين بالمنيا.

وأكد المحافظ حرص القيادة السياسية على الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية، وتحسين مناخ التعليم لتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي، وأعرب عن تطلعاته للتعاون والتنسيق المشترك مع النقابة، بما يخدم المعلمين بالمحافظة.

وأوضح محافظ المنيا أن قطاع الزراعة في المحافظة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث تم إنشاء مشروع استزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا وهو عبارة عن مزرعة نموذجية إرشادية متكاملة ، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن خطة الدولة، لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في مناطق الاستصلاح، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأعلن " القاضي" أنه تم توريد 445 طن ، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، حيث اقتربت المحافظة من تحقيق المستهدف والذي يبلغ 450 الف طن.

من جانبه ، قدم نقيب المعلمين خالص الشكر والتقدير للسيد محافظ المنيا على دعمه الكامل ورعايته للارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة، لافتا إلى أنه شهد خلال زيارته للمحافظة افتتاح أول دورة لاستراتيجيات الأمن القومي بصعيد مصر، في المنيا، بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية ونقابة المعلمين، واتحاد النقابات المهنية، بهدف رفع وعى المعلمين بمخاطر حروب الجيل الرابع، وتدعيم قيم الانتماء للوطن.

كما أشاد الزناتى بالدعم التي توليه نقابة المعلمين الفرعية بالمنيا من أجل إنهاء تجهيز مستشفى المعلمين والتي ستكون إضافة للخدمة الصحية التي شهدت تطورا ملحوظا ، حيث ستضم المستشفى عيادات خارجية تشمل كافة التخصصات، بالإضافة إلى حضانات الأطفال، ومراكز أشعة ومعامل للتحاليل، وقسم للطوارئ.



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يستقبل ، خلف الزناتي نقيب المعلمين (4)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يستقبل ، خلف الزناتي نقيب المعلمين (5)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يستقبل ، خلف الزناتي نقيب المعلمين (6)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يستقبل ، خلف الزناتي نقيب المعلمين (7)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يستقبل ، خلف الزناتي نقيب المعلمين (1)



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يستقبل ، خلف الزناتي نقيب المعلمين (2)