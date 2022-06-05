محافظ الشرقية يُفاجئ قرى كفر عطا الله سلامة وكفر الحمام للاطمئنان على سير العمل

الشرقية - إيمان مهنى

فاجأ الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية مخابز قرية كفر عطا الله سلامة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.

راجع المحافظ وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاته للوزن المقرر، حيث تبين له نقص وزن الرغيف وعدم نظافة الأدوات المستخدمة في تجهيز الخبز وعدم المتابعة المستمرة لمفتش التموين لسير عمل المخبز، ليصدر المحافظ توجيهاته لوكيلة وزارة التموين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة لضمان وصول خبز جيد للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية ، على وكيلة وزارة التموين متابعة سير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم رغيف خبز سليم للمواطن مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق.

حرص محافظ الشرقية على تفقد شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات، مشدداً على رئيس الوحدة المحليه بالاهتمام ومتابعه ملف القمامة ورفعها من شوارع القرية أولا بأول للحفاظ علي نظافتها ولخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير إنتظام العمل بمركز صحة الأسرة بقرية كفر الحمام التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي وللمتردين علي الوحدة من أبناء القرية

إطلع المحافظ علي سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض والنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية وتبين له تغيب 34 من العاملين بالوحدة من أطباء وصيادلة وتمريض وعاملين ليقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم.

والتقى المحافظ بعدد من المترددين على الوحدة واستفسر منهم عن إحتياجاتهم من الخدمات الطبية المقدمة.

كما شهدت جولة المحافظ بالقرية تفقد مخبز نصف آلي لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافته وسلامة ‏الموازين وتقديم ‏رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

وإختتم محافظ الشرقية جولته الصباحية بقري مركز الزقازيق بتفقد شوارع الوحدة المحليه ببيشة قايد لمتابعة أعمال ‏النظافة ورفع الاشغالات والتأكد من تقديم كافة الخدمات بصورة جيدة للمواطنين ، ليقرر المحافظ انهاء التعاقد مع شركة النظافة وتكليف رئاسة الوحده المحليه ببيشة قايد والقرى التابعه لها باستخدام معداتهم بالتعاون مع رئاسة المركز لتنفيذ اعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من شوارع القري أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وذلك لحين التعاقد مع شركة أخري.