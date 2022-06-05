محافظ السويس يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة المدن السكنية.. صور

السويس - فريق المحافظات

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بجولة بنطاق حى السويس يرافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوى السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، لمتابعة أعمال تطوير المدن السكنية القديمة.

وتفقد محافظ السويس شارع المحكمة بحى السويس للوقوف على الاعمال المتبقية لتطوير المنطقة والتنسيق الحضارى للمنطقة وأعمال الرصف وتم التأكيد على عدم وقوف أى سيارات بالشارع الحيوى والبحث عن اماكن بديلة للانتظار السيارات للحفاظ على الشكل الحضارى واعمال التطوير التى تتم بالمنطقة.

وقال المحافظ إن المحافظة مستمرة فى أعمال التطوير بالمدن السكنية، مشددا على العمل ليلا ونهارا من أجل إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات فى المرافق العامة على مستوى الاحياء لراحة أبناء السويس.

وواصل المحافظ جولته لمنطقة الملاحة القديمة لمتابعة أعمال التطوير للعمارات السكنية والتى تشمل رفع كفاءة المرافق العامة بالمنطقة والبنية الأساسية للعمارات ورصف الشوارع والانتهاء من انشاء ساحات الانتظار لخدمة أهالى منطقة الملاحة القديمة، وتم التأكيد على مراجعة جميع تراخيص المحلات والأنشطة الموجودة بالمنطقة ومنع وجود تعديات أو إشغالات بها.

كما تفقد محافظ السويس التطوير التى يتم بعمارات اللوكس بمنطقة الغريب بحى السويس، مؤكدا على أهمية الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمرافق العامة ورفع جميع الإشغالات أو أكشاك مخالفة والالتزام بخطوط التنظيم واستكمال أى اعمال للرصف والأرصفة.

وطلب محافظ السويس استمرار أعمال تطهير وتدعيم خطوط وغرف تفتيش الصرف الصحى وعمل بالوعات صرف أمطار المياه، ورفع كفاءة الحدائق العامة الموجودة بنطاق حى السويس.

رافق السكرتير العام فى الجولة المهندسة فاتن عبد الغنى رئيس حى السويس والدكتور وليد فؤاد مدير المكتب الفنى بالمحافظة والمهندسة سوسن محمد سكرتير حى عتاقة والمهندس محمود زهرة مدير عام فرع شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى بالسويس وأشرف سليمان مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع والمهندسة رضا عبود مدير جهاز التجميل والحدائق وسكرتير حى فيصل والسويس والإدارات الهندسية والمرافق بالأحياء وادارة المرور ومسئولى المرافق العامة والخدمات والشركات المنفذة للأعمال.