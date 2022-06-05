نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس.. بالأسماء ننشر أوائل المحافظة

السويس - فريق المحافظات

انفرد اليوم السابع بأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 81.2%.

وجاء الترتيب على النحو التالى المركز الأول مروان صلاح عطيه الشحات مدرسة اللغات الإسلامية الخاصة، والمركز الأول مكرر سما محمد إسماعيل عبد الرحمن مدرسة النصر بعتاقه المشتركة، والمركز الأول مكرر بسمه محمد مجدى ضاحى مدرسة مصعب ابن عمير للتعليم الأساسى، وجنى عمرو محمد فرج مدرسة طلائع المستقبل الخاصة، وماركو اسامه فهيم جبره مدرسة ابن الهيثم الخاصة، وفرح عمر سيد عبد اللاه مدرسة الشبان المسلمين الخاصة، وحبيبه كامل محمد مصطفى طلبه مدرسة تل القلزم الإعدادية بنات وسلمى هشام محمد طه مدرسة فتية الاسلام الخاصة.

ورنا طاهر على طاهر مدرسة الصفا للتعليم الأساسى المشتركة ورحمه محمد عبد الرحمن عبد العال مدرسة الاباء الفرنسيسكان الخاصة وعمار محمد أحمد الفاتح مدرسة مصطفى مشرفه الرسمية للغات ويوسف أحمد فتوح عبد الحميد مدرسة الشبان المسلمين الخاصة وحسن وئام حسن إبراهيم مدرسة معاذ بن جبل المشتركة وعبير اسامه سيد أحمد مدرسة صلاح نسيم للتعليم الأساسى المشتركة ورحمه غريب حسين عبد الحميد سلامه مدرسة مصعب بن عمير التعليم الأساسى وجهاد محمد أحمد محمد مدرسة مصعب بن عمير للتعليم الأساسى ونوران يحيى حسن رفاعى مدرسة السويس القديمة الإعدادية بنات ومريم صلاح سلامه عبد الحميد مدرسة عمرو حامد للتعليم الأساسى المشتركة وحسن على عبد الفتاح حسن هلال مدرسة محمد الدرة الإعدادية بنون وعاصم ابو الحسن الشحات أحمد مدرسة طه حسين للتعليم الرسمية للغات وجنى محمد الشريف سلام مدرسة الاباء الفرنسيسكان الخاصة وندى طارق محمد مغربى مدرسة الحديثة الإعدادية بنات ومهاب أحمد سليمان أحمد سليمان مدرسة 25 يناير المتميزة.