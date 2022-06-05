محافظ الدقهلية يتفقد نزل الشباب باستاد المنصورة الرياضي وأعمال تطوير حمام سباحة

كتب شريف الديب

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جولة تفقدية تفقد خلالها مبنى نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضى وأعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء.

وأشار "مختار" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجه بتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة وتعظيم الموارد واستغلالها فى مشروعات قومية تخدم المواطنين.

وكلف "المحافظ" مديرية الشباب والرياضة بسرعة وضع تصور ومقترح لإعادة تطوير نزل الشباب واستغلاله الاستغلال الأمثل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعد توقف دام كثيراً دون الاستفادة منه.

ووجه "مختار " لوكيل وزارة التربية والتعليم والشركة المنفذة لتطوير حمام سباحة التربية والتعليم بتكثيف الأعمال بحمام والانتهاء منها قبل الموعد المحدد ودخوله حيز التشغيل فى فترة الصيف لاستفادة الطلاب منه فى تنفيذ الأنشطة الرياضية.

ومن جانبه صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن حمام سباحة التربية والتعليم يعد من اول حمامات السباحة على مستوى المحافظة حيث تم تنفيذه بمقاييس أولمبية ويعمل بنظام السخن والبارد وهو أول حمام سباحه مغطى لتدريب الطلاب وتنفيذ الدورات الخاصة بالتفوق الرياضى.

وثمن "المحافظ " دور وزير التربية والتعليم ومجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى دعم تطوير حمام سباحة التربية والتعليم والذى سيعد نقله نوعية لتنفيذ الأنشطة الرياضية لطلاب المدارس.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ طارق الباشا وكيل مديرية الشباب والرياضة، والمهندس محمد ابوالنيل مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب، والأستاذ ايهاب ندا مدير إدارة التخطيط بمديرية الشباب، واللواء صبرى عبده رئيس حى غرب المنصورة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير كافة المنشآت الحكومية الغير مستغلة وإعادة تشغيلها لخدمة المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (6)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (7)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (8)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (9)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (10)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (11)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (12)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (13)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (14)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (15)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (16)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (17)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (18)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (19)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (20)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (21)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (22)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (23)



محافظ الدقهلية يتفقد مبني نزل الشباب بإستاد المنصورة الرياضي واعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء (24)

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